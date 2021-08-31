Типы и особенности апартаментов

Остановиться можно в гостинице или отеле, в хостеле, снять апартаменты. Выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей конкретного человека. Хостелы, как правило, являются бюджетным вариантом отдыха, но не обеспечивают уединения. Отельные или гостиничные номера – это более комфортный вариант: в них есть отдельный санузел и душевая кабина или ванна, можно выбрать номер с несколькими комнатами. Однако при проживании в отеле или гостинице говорить о полноценном уединении не приходится, гостям необходимо подстраиваться под правила конкретного заведения, самостоятельно организовывать питание. Хорошей альтернативой становится аренда апартаментов – в них можно остановиться надолго, а условия жизни максимально приближены к домашним.

Что такое апартаменты

Под этим термином подразумевают дома или квартиры, номера в апарт-отелях. Это полноценное жилье, в котором есть несколько зон:

спальня;

прихожая;

санузел, ванная комната;

кухня.

Могут быть также гостиная или рабочий кабинет – здесь все зависит от уровня апартаментов. Главное же отличие такого размещения – это наличие кухни. Эта зона обязательно комплектуется бытовой техникой: холодильником, варочной поверхность или плитой, микроволновой печью, может быть установлена посудомоечная машина. Как правило, в апартаментах есть телевизор, беспроводной интернет, кондиционер, может быть установлена стиральная машинка.

Вход в апартаменты обособленный (как правило, это актуально и для номеров в апарт-отелях), поэтому создается атмосфера уединенности, отдельного жилья.

Типы апартаментов

Как и отели, апартаменты классифицируют по уровню комфорта. Для этого используют буквенные обозначения.

A – это квартиры-студии, в которых кухонная зона совмещена с гостиной, есть отдельная спальня. Они могут быть рассчитаны на одного-двух гостей или на семью.

B – жилье с двумя отдельными спальнями. В таких апартаментах есть кухня (не студийного типа) и гостиная. Площадь жилья – не менее 60 квадратных метров, количество гостей – до шести человек.

В апартаментах типа C не менее трех спален. Кроме них в апартаментах есть кухня, столовая и гостиная. Это просторное жилье площадью от ста квадратных метров.

Люксовые или «президентские» апартаменты – это элитное жилье с дополнительными удобствами: бассейном, джакузи, штатом прислуги.