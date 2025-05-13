В Новосибирске продано всего 26% от строящегося жилья

По данным ДОМ.РФ, в Новосибирской области объем жилищного строительства на данный момент составляет 3,3 млн рублей. Строительная готовность этих объектов составляет 42%, при этом распроданность строящегося жилья — всего 26%. Для сравнения, в Республике Татарстан продано 37%, в Свердловской области — 34% строящегося жилья.
Как результат, коэффициент соотношения распроданности и строительной готовности квартир у застройщиков на конец марта в Новосибирской области составлял 63%, в целом по регионам Сибири — 67%, по России — 74%. Зона риска начинается с показателя менее 70%.
— Новосибирская область попадает в зону риска. Снижение соотношения уровня распроданности и строительной готовности особенно волнует девелоперов. Если ничего не продается застройщик вынужден строить либо на свои деньги, либо на средства проектного финансирования, процентная ставка по которому растет в геометрической прогрессии, — поясняет констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.
В тоже время, по его словам, ряд новосибирских застройщиков имеют высокое соотношение распроданности к строительной готовности:
По данным портала «МИР КВАРТИР», в мае цена квадрата в новостройках Новосибирска снизилась на 0,7%: до 162,7 тысяч рублей. В предыдущие месяцы она росла, несмотря на падение продаж.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ждут появления еще двух федеральных застройщиков.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru