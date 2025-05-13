По туристическому налогу в бюджет Новосибирска поступили 19 млн рублей

По итогам 1 квартала 2025 года в бюджет Новосибирска поступили 19,1 млн рублей туристического налога. Об этом сообщил пресс-центр мэрии. Следующие сроки уплаты: 28 июля и 28 октября. Платеж за IV квартал 2025 года поступит в бюджет города в январе 2026 года.

Привлеченные средства муниципалитет планирует направить на благоустройство и повышение качества гостевых, а также основных туристических маршрутов.

Напомним, решение о введении транспортного налога было принято октябре 2024 года. Ставка была утверждена в следующих параметрах: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, с 2029-го — 5% от налоговой базы. Мэрия рассчитывает в 2025 году собрать по этому налогу около 200 млн рублей

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в 2024 году организации туристической индустрии региона внесли в консолидированный бюджет 13,984 миллиарда рублей, что на 73,5 % больше, чем в 2023 году (8,059 миллиарда рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что туристический налог ввели в шести муниципальных образованиях Новосибирской области.