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Коллекцию бракованных монет за 30 миллионов продают в Новосибирске

  • 18/12/2024, 12:30
Автор: Артем Рязанов
брак на монетах разнообразен
В коллекции более 800 монет

В Новосибирске на одном из популярных сайтов с объявлениями выставили на продажу коллекцию бракованных монет. Продавец оценивает ее в 30 млн рублей.

Судя по описанию, все монеты в наборе с заводским браком: как российские, так и советские. Всего в коллекции более 800 монет, но среди них есть и обычные монеты СССР — без брака.

Также новосибирец в объявлении отметил, что ценообразование его товара смогут понять только истинные нумизматы.

— Монеты редкие и индивидуальные в своём сегменте, эти монеты будут только у вас и только в вашей коллекции, — написал продавец.

В объявлении рассказывается, что брак на монетах разнообразен: от расколов и смещения заготовок до засорения штемпеля и расплавов.

Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию почтовых марок за три миллиона продают в Новосибирске. Деньги пойдут на покупку дома.

Источник фото: из объявления продавца на платформе Авито.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа коллекция брак


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