Коллекцию бракованных монет за 30 миллионов продают в Новосибирске

В Новосибирске на одном из популярных сайтов с объявлениями выставили на продажу коллекцию бракованных монет. Продавец оценивает ее в 30 млн рублей.
Судя по описанию, все монеты в наборе с заводским браком: как российские, так и советские. Всего в коллекции более 800 монет, но среди них есть и обычные монеты СССР — без брака.
Также новосибирец в объявлении отметил, что ценообразование его товара смогут понять только истинные нумизматы.
— Монеты редкие и индивидуальные в своём сегменте, эти монеты будут только у вас и только в вашей коллекции, — написал продавец.
В объявлении рассказывается, что брак на монетах разнообразен: от расколов и смещения заготовок до засорения штемпеля и расплавов.
Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию почтовых марок за три миллиона продают в Новосибирске. Деньги пойдут на покупку дома.
Источник фото: из объявления продавца на платформе Авито.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru