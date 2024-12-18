Агентство недвижимости «Этажи Сибирь» закрывается в Новосибирске

Совет директоров по франчайзи федеральной компании «Этажи» принял решение об отзыве франшизы у учредителя и директора ООО «Этажи Сибирь» Марата Авлеева. Об этом рассказал владелец и гендиректор «Этажей» Ильдар Хусаинов в прямом обращении к своим партнерам и сотрудникам (Имеется в распоряжении редакции.).

— Это произошло по моей инициативе. Причины такого непростого решения — три. Первое и самое главное — выяснилось, что, будучи партером компании «Этажи», Марат Амирович финансировал московскую риэлторскую компанию, которая принадлежала его сестре. По сути, шло финансирование нашего прямого конкурента, — пишет гендиректор компании.

Помимо этого, у партнеров по бизнесу возникли разногласия по налоговым вопросам. Как уточняет гендиректор компании, он всегда старался полностью соответствовать налоговому законодательству, что не всегда находило поддержку у Авлеева.

— Третья причина — это разные взгляды на будущее. Я уверен, что роль ИТ будет очень важна в этой гибридной интеграции. У Марата была иная позиция. Поэтому мы не могли прийти к общему решению, в том числе, и как будут делиться доходы. Он считает, что мы должны работать по себестоимости, а доходы направлять только франчайзи-партнеру. Я это не поддерживаю, — заявил Ильдар Хусаинов.

При этом, Хусаинов уверяет, что в самое ближайшее время компания «Этажи» вновь откроется во всех крупных городах, где сворачивает франшизы.

— Мы сделаем все для нашего дальнейшего развития. Будущее за крупными компаниями, — подытожил он.

Помимо Новосибирска «Этажи» закрывают франшизы в Барнауле и Томске.

На момент публикации материала редакции не удалось получить комментарий по ситуации у Марата Авлеева. Редакция направила запрос на комментарий Авлееву. Сотрудники бывших «Этажей» сообщили, что компания планирует работать в Новосибирске под брендом «Город».

Аналитик рынка недвижимости портала Mestopro.ru Григорий Якобсон считает, что причиной отзыва франшизы может быть внутренний конфликт между партнерами.

— Есть определенная статистика в части использования франшиз. У этой технологии есть две стороны медали. За счет франшизы головная организация укрупняет свой бренд за чужой счет. Однако, франчайзи постоянно требует от франча́йзера улучшать свою франшизу. Но любое совершенствование несет за собой определенные финансовые затраты, — рассуждает эксперт.

По его словам, в хорошие периоды отклик по роялти компенсирует все затраты. В условиях нынешней экономической ситуации и снижении потребительского спроса появляется риск по недобору финансирования со стороны франчайзи.

— На рынке агентств недвижимости продается много франшиз: «Самолет», «Этажи», «Жилфонд», «Валдис» и т.д. Чем раньше начались эти продажи, тем более крупным игроком становилась головная компания. Когда между франшизами началась конкуренция они начали бороться ценовой политикой и инструментарием для привлечения клиентов. Предполагалось, что в 2024 году франшизы будут бороться дисконтированием стоимости, но этого мы особо не наблюдали. Франчайзеры не уменьшали процент роялти, который сегодня варьируется от 3 до 12% от выручки. В итоге это привело к росту дебиторской задолженности, так как экономическая модель в 2024 году не давала им получать требуемую выручку, — поясняет Григорий Якобсон.

По его словам, результатом такого подхода стало прекращение процесса укрупнения франшизного бизнеса, а многие региональные партнеры начали отказываться от франшиз.

— Сотрудничество с федеральным игроком интересно, так как у него хороший инструментарий, зарегистрированный и узнаваемый бренд, своя CRM. Но, на рынке сегодня вполне можно купить качественную CRM, а узнаваемость организации в продажах занимает всего 5%, остальное — ценности и качество работы агентов, а также партнеров. Франшиза крупного федерального бренда — не панацея, — комментирует Якобсон.

Он наблюдает, что в 2024 году многие партнеры прорабатывали варианты выхода из франшиз, настраивали CRM, регистрировали свои бренды, занимались их продвижением.

— На мой взгляд, в 2025 году франшизам все-таки придется оптимизировать свои затраты, в том числе по расходам на раздутый штат в центральном аппарате, так как этот ФОТ, как правило, требует львиную долю ресурсов, поступающих от роялти. Или им придется наращивать убытки, — предупреждает аналитик.

По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске работает 4 филиала компании «Этажи». У компании 12841 оценка, средний балл — 4,8.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске продолжают падать продажи квартир.