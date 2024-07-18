Горы бараньих останков убрали с берега озера в Новосибирске

На берегу озера в Новосибирске ликвидировали стихийную свалку из бараньих голов и кишок. Зловонные отходы пролежали в нескольких метрах от воды на Юго-Западном жилмассиве несколько дней.

— Администрацией Ленинского района с привлечением специализированной организации ООО «Чистый город» проведена ликвидация данной свалки. ГБУ НСО Управление ветеринарии города Новосибирска проведена дезинфекция места обнаружения отходов, — отчитались городские чиновники.

Напомним, центнеры отходов после разделки бараньих туш: головы, внутренности, шкуры и кишки местные жители обнаружили в прошедшие выходные.

— Вся эта масса сопровождается жутким запахом, мухами, крысами, а после первого дождя окажется в воде озера. Туши непонятного происхождения, могут быть источником опасных заболеваний, — сообщил очевидец в соцсетях, приложив фотодоказательства.

Неприятные кадры, опубликованные в интернете, вызвали бурю возмущений новосибирцев — произошедшее они назвали биотерактом и обвинили в этом мигрантов.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска пожаловались на жуткую вонь, заполонившую микрорайон Хилокский. Источником смердящего «аромата» стали горы бараньих кишок, которые оставили после себя мигранты.