Улицу Ленина начали украшать цветочным композициями

— 24 июня у нас стартует Второй международный фестиваль цветов «Времена года». Уже сейчас приехала делегация из Китая и приступила к работе. Сегодня и завтра приедут команды из Белоруссии, Армении, а также из Новосибирска, — сообщила на аппаратном совещании в мэрии заместитель директора департамента культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.

По ее словам, в День города, 24 и 25 июня, пройдут презентации объектов фестиваля цветов. С 26 будет проходить выставка, а с 3 по 10 июля будет проводится демонтажная работа. Кроме того, на ул Ленина уже выставлены деревья, которые ранее находились на Михайловской набережной

— Они светятся. Люди гуляют и смотря. Даже сейчас смотрится очень красиво, — добавила Соловьева.

Напомним, на сайте госзакупок размещена информация о том, что «Городская дирекция творческих программ» ищет подрядчика для украшения улицы Ленина на фестиваль цветов в День города. Стартовая цена контракта — 3,3 млн рублей. Подрядчику необходимо привезти около 13 тысяч цветов. Они должны простоять около 10 дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 20 июня.

Судя по тому, что горожане могут наблюдать на улице Ленина, пока ее украшают искусственными цветами и композициями. Кстати, сегодня из-за сильного ветра, работать с ними довольно непросто. По всей улице и прилегающих окрестностях летают обрывки цветов, пакеты, вперемешку с пухом.

Ранее мэр предложил предпринимателям, работающим на Красном проспекте, помыть пешеходную зону, которая попадает в периметр празднования Дня города в Новосибирске.