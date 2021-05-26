В Новосибирске пройдет ежегодная акция «Ночь квестов»

В ночь с 28 на 29 мая в Новосибирске пройдет акция «Ночь квестов». В акции от города Новосибирска учувствуют 13 компаний, среди которых квесты в виртуальной реальности, а также экшен- игры. Цель акции привлечь внимание сторонников активного образа жизни к миру тайн и приключений и популяризировать квесты в реальности.

Как рассказали Infopro54 представители компании «Мир Квестов», данная акция позволяет участникам прийти по выгодной цене на реалити-квесты, а тем, кто не знает, узнать про этот вид развлечений.

— От нашей компании участвуют два квеста-приключения «Радиация» и «Полярная станция». Начало акции с 22:30 и проводится она до 04:00. Участники собираются в команды от 2 до 4 человек и заранее бронируют время игры, — пояснил собеседник редакции.

«Ночь квестов» — удивительное мероприятие: ночное прохождение придает всем квестам особенный шарм. Подобная акция проводится уже шестой год: формат ночного квест-марафона оказался популярным и удобным для новосибирской молодежи. Такие походы позволяют сэкономить до 40 % от обычной стоимости игр. Стоимость игры на команду от 2 до 4 человек в рамках акции составляет от 2400 до 2700 рублей.

В «Ночи квестов-2021» примут участие более 200 квестов и перформансов, как крупные сети квестов, так и множество хорошо зарекомендовавших себя небольших компаний. В настоящее время Россия — мировой лидер не только по количеству, но и по качеству квестов. Каждый день тысячи людей пытаются выбраться из комнаты, решая оригинальные загадки и головоломки. Сейчас в нашей стране работают почти пять тысяч квест-комнат, большинство из которых представлены на «Мире квестов», где пользователи могут выбрать квест, учитывая отзывы игроков, обзоры экспертов и прочие критерии: тематику, популярность или место проведения. Помимо Новосибирска в акции примут участия лучшие квесты Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саратова и Екатеринбурга.