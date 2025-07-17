В Новосибирске пройдет пикет за возврат пенсионного возраста

В Новосибирске новосибирский областной Комитет КПРФ организуют пикет, посвященный семилетней годовщине пенсионной реформы, и проинформировали об этом городскую администрацию. Мероприятие состоится 22 июля с 17:00 до 19:00 возле фонтана на площади Пименова, рядом с ГПНТБ.
Главной целью акции станет анализ последствий семи лет, прошедших с момента увеличения пенсионного возраста: до 60 лет для женщин и до 65 для мужчин.
Представители КПРФ выступают за возвращение прежних возрастных рамок выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Отмечается, что после увеличения пенсионного возраста многие граждане не доживают до положенного срока, а заявления об улучшении социального обеспечения пенсионеров так и не оправдались.
Фото: ru.freepik.com/Автор: gpointstudio
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