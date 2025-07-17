В Новосибирске объявлен тендер на очередной этап реконструкции клиники Мешалкина

В Новосибирске объявлен повторный аукцион на реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Речь идет о первом этапе второй очереди преобразования центра.

Согласно техническому заданию, до 2027 года планируется построить несколько зданий: помещения для хранения материалов с административными помещениями (общая площадь 3 151 кв. метр) гаража с мастерскими и бытовками (1 655,8 кв. метров), многоуровневой автостоянки (на 263 машино-места, площадь — 10 тысяч кв. метров), 2 КПП (по 27,9 кв. метров), а также трансформаторной подстанции (№6) и локальных очистных сооружений (производительностью 6 л/с).

Строительство будет вестись на двух земельных участках общей площадью 178,7 кв. метров.

Начальная цена контракта — 848,8 млн рублей. Средства выделяются из федерального бюджета.

Стоит отметить, что это вторая попытка найти подрядчика. Первый аукцион был объявлен в апреле 2025 года. По его условиям, победителю предстояло возвести несколько стационаров: детского стационара (150 койко-мест), стационара радиологического корпуса (15 койко-мест) и дневного стационара радиологического корпуса (30 койко-мест), а также помещения для хранения материалов, гаража, автостоянки, двух КПП и трансформаторной подстанции. Его начальная стоимость составляла 9, 5 млрд рублей. Однако тендер был признан несостоявшимся из з-за отсутствия заявок.

Кроме того, в мае медицинский центр объявлял конкурс на поиск технического заказчика 1-го и 2-го этапов второй очереди реконструкции за 155,3 млн рублей. Однако позже он был отменен по решению заказчика.

Напомним, в декабре 2024 года проектная и сметная документация по объектам первого этапа строительства масштабной программы реконструкции и развития ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Выдача идентичных документов на объекты второго этапа запланирована на начало 2025 года.

На реализацию масштабного проекта в рамках комплексной госпрограммы «Строительство» из федерального бюджета всего будет направлено 14,84 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что в центре Новосибирска снесут корпуса старинной инфекционной больницы. Объявлены два аукциона, суммарная начальная стоимость которых составляет более 6 млн рублей.