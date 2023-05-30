В Новосибирске пройдет всероссийская конференция «Водно-зеленый городской каркас»

На конференции ожидаются делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Севастополя, Перми, Самары, Черняховска. Эксперты рассмотрят вопросы озеленения городских территорий, актуальности внесения изменений в нормативно-правовую базу, создания методических документов для формирования и развития водно-зеленого городского каркаса на территории Российской Федерации.

– Рабочей группе нужно будет выработать предложения для Минстроя России в законодательство, в нормативные документы или федеральные программы. <…> Благоустройство касается и объектов капитального строительства, и инженерной инфраструктуры, а многие важные вопросы нормативной базой не предусмотрены, – рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

По словам заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой, многих важных для благоустройства нюансов нет в нормативных документах, и они, к сожалению, не интересны тем, кто занимается транспортной и инженерной инфраструктурой.

В программе конференции: презентация опыта и экспертизы по реализации проекта «Формирование водно-зеленого каркаса города Новосибирска»; посещение объектов, реализованных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; публичные лекции и дискуссии для девелоперов, представителей науки, студентов, общественных организаций; ознакомление с программой повышения квалификации «Формирование водно-зеленого каркаса территорий», разработанной Севастопольским государственным университетом; презентация платформы «Пространство города» – цифрового инструмента, способствующего развитию идеологии водно-зеленого каркаса в России.

Программа конференции опубликована на сайте «Зеленый Новосибирск».

Некоторые из мероприятий конференции будут открыты для горожан и гостей Новосибирска, но необходима регистрация.