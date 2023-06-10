Рекламодателям

В Новосибирске прокуратура начала проверку всех аттракционов

  • 10/06/2023, 16:59
Автор:
проверка аттракционов в Новосибирске
Поводом для проверки стало происшествие в Центральном парке в котором пострадали двое детей.

По поручению прокурора Новосибирской области в Новосибирске проводится проверка всех аттракционов . Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Телеграм-канале.

Поводом для проверки послужило внештатная экстренная остановка аттракциона «Галактика» произошедшая 8 июня.

— Проверочные мероприятия проводятся прокурорами районов города с привлечением специалистов Гостехнадзора. Их целью является обеспечение безопасности при эксплуатации аттракционов и предупреждение травматизма, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверок оценивается техническое состояние аттракционов, наличие документов об эксплуатации, допуске аттракционов и персонала к работе.

Уже выявлены нарушения в одном парке, в связи с чем прокурором района владельцу аттракциона внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены.

Напомним, что прокуратура Центрального района организовала проверку по факту получения телесных повреждений двумя несовершеннолетними при резком торможении аттракциона «Галактика».

В настоящее время, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 331 локация с аттракционами.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске демонтируют детские площадки в скверах.

Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области в Телеграм

477

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура Новосибирской области проверка аттракционов в Новосибирске детские аттракционы


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Новосибирский скрипач перечислил участникам спецоперации более 300 тысяч рублей
8/06/23 17:28
Александр Карелин: Предприниматели Сибири будут награждать бойцов СВО за уничтожение танков
8/06/23 14:54
Участникам спецоперации в Новосибирской области утвердили новую меру поддержки
8/06/23 13:03
дорога к новому ЛДС

Для достройки дороги к ледовой арене ищут подрядчика. В отношении предыдущего возбуждено уголовное дело

Цена контракта — 6,3 млн рублей.
Читать статью >>
Депутаты Новосибирска скинулись на проектную документацию по благоустройству сквера Демакова

Депутаты Новосибирска скинулись на проектную документацию по благоустройству сквера Демакова

В реализации самого проекта депутаты и мэрия надеются на помощь регионального бюджета.
Читать статью >>
В новосибирский детский сад с «мёртвыми душами» пришли следователи

В новосибирский детский сад с «мёртвыми душами» пришли следователи

Заведующую учреждения подозревают в приписках и коррупции.
Читать статью >>
Прокуратура Подмосковья намерена проверить компанию Марс

Прокуратура Подмосковья намерена проверить компанию Марс

Компанию подозревают в финансировании ВСУ.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: Робот-юрист — это уже не фантастика, а реальность в соседнем Китае

Уже есть случаи, когда чат-бот привел к возбуждению дела о привлечении адвоката к ответственности за предоставление недостоверных сведений.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Для достройки дороги к ледовой арене ищут подрядчика. В отношении предыдущего возбуждено уголовное дело

10/06/2023, 18:09

Популярные сервисы погоды прогнозируют дожди в конце месяца в Новосибирске

10/06/2023, 16:40

Как провести отпуск на Шри-Ланке

10/06/2023, 15:31

В Новосибирске строительный мусор накрыли баннером с фотографией участника СВО

10/06/2023, 13:37
Популярное

Пьяного водителя задержали сотрудники Росгвардии в Новосибирске

10/06/2023, 17:22

Как провести отпуск на Шри-Ланке

10/06/2023, 15:31

Массовая драка на остановке произошла в Новосибирске

10/06/2023, 13:40
Новости компаний

Получите этим летом до 9,5 % годовых по вкладу

09/06/2023, 17:04

Сериал «‎Библиотекарь»‎ с Никитой Ефремовым выйдет в видеосервисе Wink

09/06/2023, 17:00

Почти половина новосибирцев готовы снизить потребление продукции неэкологичных компаний

08/06/2023, 10:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска