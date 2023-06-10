В Новосибирске прокуратура начала проверку всех аттракционов

По поручению прокурора Новосибирской области в Новосибирске проводится проверка всех аттракционов . Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Телеграм-канале.

Поводом для проверки послужило внештатная экстренная остановка аттракциона «Галактика» произошедшая 8 июня.

— Проверочные мероприятия проводятся прокурорами районов города с привлечением специалистов Гостехнадзора. Их целью является обеспечение безопасности при эксплуатации аттракционов и предупреждение травматизма, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверок оценивается техническое состояние аттракционов, наличие документов об эксплуатации, допуске аттракционов и персонала к работе.

Уже выявлены нарушения в одном парке, в связи с чем прокурором района владельцу аттракциона внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены.

Напомним, что прокуратура Центрального района организовала проверку по факту получения телесных повреждений двумя несовершеннолетними при резком торможении аттракциона «Галактика».

В настоящее время, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 331 локация с аттракционами.

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