Пьяного водителя задержали сотрудники Росгвардии в Новосибирске

В Новосибирске экипаж Росгвардии задержала 29-летнего пьяного водителя Toyota Camry. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, сотрудники ведомства патрулировали улицу Баганскую. Их привлек водитель Toyota Camry черного цвета, который двигался с грубыми нарушениями правил дорожного движения, опасно маневрировал и пересек двойную линию разметки.

На просьбу остановиться нарушитель не остановился и попытался скрыть, но был успешно задержан у одного из жилых домов по улице Заречной. При задержании сотрудники обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Напомним, что не так давно сотрудники Росгвардии приехали на вызов о массовой драке, которая произошла на пляже у Юго-Западного котлована. В драке участвовало не менее 10 человек, ещё пара десятков стали невольными зрителями.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись пять автомобилей.