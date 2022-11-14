Новосибирец — владелец Ferrari — заплатит транспортный налог 310 тыс рублей

В Новосибирской области в отношении 143 легковых автомобилей, зарегистрированных на физических лиц, при начислении транспортного налога за 2021 год применен максимальный повышающий коэффициент. Общая сумма исчисленного этим собственникам авто налога составила 22,4 млн руб.

— Повышающий коэффициент, размер которого варьируется от 1,1 до 3, применяется с учетом повышающего коэффициента, установленного в соответствии с п. 2 ст. 362 Налогового кодекса Российской Федерации. Повышающий коэффициент начисляется в соответствии с перечнем легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., который размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России, — отмечает Андрей Сударев, начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области.

В Новосибирской области максимальный повышающий коэффициент, в частности, применен при начислении транспортного налога владельцу автомобиля Ferrari 2018 года выпуска с мощностью двигателя 690 л.с. (средняя стоимость — от 15 млн. руб.). Сумма исчисленного к уплате транспортного налога за 2021 год за этот автомобиль составила 310,5 тыс. руб.

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц (транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц) за 2021 год истекает 1 декабря 2022 года.

Налоговыми органами Новосибирской области к уплате в 2022 году физическим лицам начислен транспортный налог в размере 2 млрд 558 млн руб. Физлиц, владеющих транспортными средствами, в базе данных налоговых органов региона числится 775,5 тыс. Налогоплательщики — физические лица являются собственниками 1 млн 121 тыс. транспортных средств.

Ранее редакция сообщала, что транспортный налог в России могут временно отменить.