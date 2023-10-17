В Новосибирске прокуратура приостановила деятельность частного детского сада

Прокуратура Ленинского района Новосибирска приостановила деятельность частного детского сада, сообщили в ведомстве. Проверка организована по жалобе жительницы района.

— Проведенной прокуратурой района проверкой выявлены нарушения пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, — говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что детский сад расположен на цокольном этаже жилого здания, что запрещено законом.

Прокуратура внесла представление руководителю учреждения. Возбуждено 2 дела об административных правонарушениях: нарушение требований пожарной безопасности и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Деятельность учреждения приостановлена.

Ранее редакция сообщала, что составлен рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей детсадов в Новосибирске.