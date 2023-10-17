Злоумышленники предлагают новосибирцам установить приложение Центробанка

Аферисты сообщают человеку, что только что в другом регионе и с другого устройства произошел подозрительный вход в его личный кабинет. Чтобы обезопасить свой счет, нужно установить специальное приложение Центробанка, причем максимально быстро и, желательно, не прерывая разговора. Потом они направляют ссылку на сайт, куда нужно перейти для скачивания приложения.

— Данная ссылка ведет на поддельный сайт регулятора, или как его еще называют фишинговый сайт. Внешне такая страница очень похожа на настоящую. За приложением, которое якобы убережет ваши деньги, может скрываться вирус. Или, например, программа удаленного доступа к телефону, которая позволит аферистам управлять вашим устройством. Так они смогут перехватывать ваши СМС, в том числе с одноразовыми паролями от банка, и таким образом украсть деньги со счета и оформить на вас кредиты, — рассказал Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

Он также напомнил, что у Банка России на самом деле есть приложение, которое называется «ЦБ онлайн» и доступно оно на платформах для скачивания. Однако это информационное приложение. С его помощью можно только проверить легальность финансовой организации, задать вопрос о финансовых услугах или прочитать новости.

Внимательно проверяйте адресную строку в браузере, когда переходите на какой-то сайт. А лучше по ссылкам, полученным от незнакомцев, не переходить и не устанавливать по их просьбе никаких приложений. Еще лучше, если вы установите на все устройства антивирусные программы и регулярно будете их обновлять, заключил специалист.

Ранее редакция сообщала, что мошенники продолжают генерировать новые схемы обмана доверчивых россиян.