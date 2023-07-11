В ремонте теплосетей нет отставания от графика, но есть проблемы с выполнением плана

От графика работ по ремонту теплосетей нет отставания, но есть проблемы с выполнения плана. Об этом сообщил Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска, на заседании аппаратного совещания мэра.

— Есть объекты, на которые мы не зашли. Почему я говорю мы, так как было подписано концессионное соглашения с Новосибирской тепловой компанией, — говорит Перязев.

Он отмечает, что уже середина сезона, но ни одного готового объекта нет. Также отмечаются определенные проблемы с комплектованием объектов.

— Сейчас компания в первую очередь заходит на те объекты, который скомплектованы и можно начинать технологические работы, — отметил Дмитрий Перязев.

Ранее редакция сообщала о том, что в ходе летних испытаний на теплосетях Новосибирска выявили уже 650 дефектов.