Почти 600 млрд рублей на счетах в банках накопили жители Новосибирской области

На 1 октября на счетах жителей Новосибирской области находилось 598 млрд рублей. Об этом говорится в статистике, которую Банк России опубликовал в конце октября. Еще около 100 млрд рублей, размещены на счетах-эскроу покупателями квартир в новостройках.

По состоянию на 1 января 2023 года численность населения Новосибирской области составила 2794,3 тыс. человек. По факту получается, что на счетах жителей находится более двух бюджетов региона.

По данным Минфина Новосибирской области доходы областного бюджета в 2023 году после октябрьских поправок составят 276,5 млрд руб., расходы — 323,4 млрд руб., дефицит — 46,8 млрд руб.

Ранее редакция сообщала о том, что только по ипотеке учетом вторичного рынка проблемные кредиты новосибирцев уже тянут на 1,3 млрд рублей. Рынок ипотеки в Новосибирске составляет 28 млрд рублей.