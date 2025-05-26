В Новосибирске прошел фестиваль в честь Дня российского предпринимательства

Ежегодно, в преддверии профессионального праздника «ОПОРА РОССИИ» как крупнейшее бизнес-объединение организует масштабные мероприятия для предпринимателей и жителей во всех регионах страны.

В Новосибирске, 23 мая 2025 г. в ГПНТБ СО РАН и на площади Пименова состоялась традиционная праздничная выставка-ярмарка региональных производителей «Новосибирь» и ярмарка вакансий для соискателей «ОПОРА на будущее и карьеру», а предприниматели смогли посетить деловую программу.

«Ежегодно мы стремимся к тому, чтобы вовлечь в празднование профессионального праздника не только самих предпринимателей, но и жителей нашего региона: дать им возможность познакомиться с новосибирскими производителями и ремесленниками, – рассказывает Игорь Салов, председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». – Более того, малый бизнес является крупнейшим работодателем – сегодня в Новосибирской области на малых и средних предприятиях работает около половины от общей численности занятых в экономике региона. И для тех, кто находится в поиске работы, мы предложили познакомиться с новосибирским бизнесом как надежным работодателем».

Так, на площади Пименова развернулась выставка-ярмарка региональных товаропроизводителей «Новосибирь», организованная Минпромторгом Новосибирской области и Новосибирской «ОПОРОЙ РОССИИ». Свою продукцию представили 70 производственных компаний и ремесленников региона.

Марина Ярцева, вице-председатель, руководитель Комитета по промышленности Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» отметила:

«Производственный бизнес гораздо более сложный, но значимый как для экономики региона, так и для страны в целом».

Среди участников выставки – предприятия пищевой отрасли, легкой промышленности, производители оборудования для нужд СВО, ремесленники. Ежегодно количество участников выставки-ярмарки увеличивается.

Для посетителей ярмарки состоялась концертная программа, творческие мастер-классы, семейные активности.

С предстоящим праздником поздравили предпринимателей Губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников и Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Иванович Шимкив и поблагодарили представителей малого и среднего бизнеса за существенный вклад в развитие экономики нашего региона.

Поздравил предпринимателей директор малого бизнеса филиала «Новосибирский» акционерного общества «Альфа-Банк» Сергей Аксенов: «Мы гордимся тем, что вместе с «ОПОРОЙ РОССИИ» создаём возможности и помогаем решать не простые задачи для малого бизнеса Новосибирска. Пусть этот День предпринимательства станет для всех нас новым импульсом к сотрудничеству, взаимной поддержке и большим победам!».

Ярмарка вакансий «ОПОРА на будущее и карьеру» была организована Комитетом по развитию и управлению персоналом Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Комитета по образованию отделения, Минтруда НСО и Центра занятости населения.

«Сегодня более 1000 человек посетили ярмарку, чтобы найти себе работу мечты – свои открытые вакансии представили более 40 работодателей из разных сфер: медицина, производители, транспортные компании, кредитно-финансовые организации, индустрия гостеприимства, услуг, консалтинговые компании, торговые организации, а также государственная служба, – рассказала Алла Литвинова, вице-председатель Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель Комитета по развитию и управлению персоналом отделения, руководитель HR-центра.

На площадке прошла презентация работодателей, личное знакомство, участники могли оставить свои анкеты, а также получить консультацию по профориентации и получить навыки составления резюме и прохождения собеседования.

Желающие могли встать на учет Центра занятости населения, а также пройти мастер-класс по составлению резюме при помощи искусственного интеллекта.

От Комитета по ценностно-ориентированному предпринимательства Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» были подготовлены добрые мастер-классы: участники ярмарки изготовили свечи и цветочные композиции, которые будут подарены, в рамках предстоящих благотворительных акций, мамам особенных детей и ветеранам.

В этот день для предпринимателей подготовили четыре деловых площадки: семинар «Налоговая безопасность бизнеса» совместно с УФНС России по Новосибирской области, круглый стол для работодателей с экспертом-аналитиком из Авито, круглый стол по промышленности, мастермайнд «HR-стратегия развития компании в 2025 году».

«ОПОРА РОССИИ» благодарит всех участников и партнеров мероприятия!

Поздравляем предпринимателей с Праздником, желаем успехов и процветания Вашему делу!

Генеральный партнер мероприятия – Альфа-банк.

Официальный партнер – «СКБ Контур».

Информационные партнеры: Сиб.фм group, информационно-аналитический портал Infopro54.ru, «Континент Сибирь», «Добрые паблики. Мастерская Екатерины Ивановой».

Выражаем благодарность за помощь в организации мероприятия Волонтерскому штабу ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»!