Андрей Панферов стал командиром разведывательно-штурмовой бригады «СИБИРЬ»

Бизнес-омбудсмена Андрея Панфёрова повысили до командира разведывательно-штурмовой бригады «СИБИРЬ». В её состав входит отряд БАРС «ОРИОН», которым ранее командовал новосибирец.

— Поздравляем нашего прославленного командира с повышением! Желаем ему и всем бойцам бригады! Божьей помощи! И солдатской удачи, — говорится в сообщении канала «БАРС-ОРИОН ИНФОРМ».

Напомним, в октябре 2022 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о создании в регионе первого добровольческого батальона «Вега». Инициатором его формирования стал Андрей Панферов. Панферов участвовал в спецоперации с января по май 2024 года.

В декабре 2024 года в области начался набор во второй отряд — БАРС «Орион». 24 февраля 2025 года с вокзала Новосибирска отправилась группа добровольцев из отряда на боевую подготовку. Среди них — не только гражданские, но и сотрудники правительства и мэрии. Все они поехали выполнять боевые задачи.

Ранее редакция сообщала о том, что Панферов прокомментировал ситуацию в новосибирском отряде «Орион». Два месяца отряд воюет на боевых позициях.