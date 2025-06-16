В Новосибирске прошел масштабный форум по коммерческой недвижимости

Ключевое событие для рынка коммерческой недвижимости Сибири — VIII форум «Коммерческая недвижимость. Сибирский регион» (CESA-2025) — состоялось 5–6 июня в Новосибирске.

Организатор форума — независимый оператор деловых мероприятий агентство стратегических коммуникаций «В’ДА». Событие объединило инвесторов, девелоперов, собственников и управляющих объектами, представителей экспертного сообщества. География участников охватила более 10 регионов: от Москвы и Нижнего Новгорода до Екатеринбурга, Омска, Красноярска, Тюмени, Кемерова, Барнаула и др.

Программа форума была насыщенной и включала широкий спектр вопросов развития отрасли коммерческой недвижимости. Мощный аналитический блок открыла своим докладом Елена Ермолаева (RID Analytics), она представила актуальную аналитику по 7 крупнейшим сибирским городам. Индексы 7S показали устойчивый рост в сегментах торговой и офисной недвижимости Новосибирска и Красноярска, несмотря на корректировки арендных ставок в других городах.

Аналитики компании RS Group Рустам Сатышев (на фото), основатель и управляющий партнер, и Анна Кошелева, директор направления Брокеридж и консалтинг, представили анализ складской недвижимости Сибирского региона и офисной недвижимости Новосибирска.

Иван Гуськов и Никита Губанов из компании ASPACE (Москва) поделились кейсами, как капитализировать помещения различного назначения путем создания сервисного офиса и рассказали об эволюция офисного пространства и о практике применения ИИ.

Елена Шевчук (Sawyer Group) рассказала о международных трендах в формировании МФК – от редевелопмента старых промышленных территорий до новых проектов с балансом функций «жить, работать, отдыхать». Были обозначены и риски: синергия функций, удорожание стройки и управление инфраструктурой.

Михаил Сафонов (NF PM) выступил с обзором эволюции торговых центров до 2035 года, обозначив главные векторы развития форматов и пользовательских сценариев. Его доклад стал знаковым для девелоперов и управляющих, задав ориентиры на долгосрочную перспективу.

Александр Назаров, основатель Nazarov & Partners и амбассадор форума, отметил: «На мой взгляд, сегодня это событие эпохального масштаба. Оно прошло в правильное время и в правильном месте: у нас очень активный рынок, множество изменений за последние годы, появились новые эксперты, новые технологии. Поэтому сегодня нужно было быть здесь. Очень важно понимать, что происходит на рынке».

Марат Манасян провёл специальную встречу с участниками в ТРЦ «Аура», где в формате открытого диалога обсуждал смену назначений зданий и переход к кросс-функциональным решениям. А генеральный директор ТРЦ «Аура» Игорь Левандовский поделился экспертным мнением о том, как торговые центры меняются под влиянием трендов.

Анастасия Пятенко (SG-Development) затронула тему апартаментов как востребованного и гибкого формата, который всё чаще рассматривают в качестве инвестиционного продукта.

Тему новых инвестиционных инструментов поддержал в своем выступлении Александр Зайнуллин, руководитель компании «Симметрия», он показал возможности каркасного домостроения как способа быстрого запуска коммерческих проектов с высокой доходностью.

Олег Гильгенберг, основатель и владелец бренда «Алтайская Элита», с 25-летним опытом работы в отрасли (Барнаул), раскрывая инвестиционную привлекательность Алтая, постарался оспорить тезис, что «Алтай — не для бедных», несмотря на неумолимую динамику цен. Владислав Тюнин (девелоперская компания «Селфстроит») презентовал проект «Город Гор» в Республике Алтай – мини-город с 83 гектарами застройки и более 14 тысячами жителей, продуманной инфраструктурой и интересными инвестиционными предложениями.

Также участники отметили кейсы Игоря Дмитриева по проекту МФК «Московская площадь» в Кемерове, вдохновлённый концепцией Work-Life Balance. Комплекс сравнивают с «Московским Сити» за его архитектурное и градостроительное значение для города.

Компания «Абис» представила практические рекомендации по повышению капитализации объектов через качественные отделочные работы на примерах собственных проектов.

Евгений Бурденюк, основатель девелоперской компании «Отелит», обстоятельно и динамично обозначил инструменты оптимизации доходов ГАБ, которые применяет на практике, поделился принципами работы с клиентами и подходами к выбору прибыльных активов в арендном бизнесе.

Развитие рынка коммерческой недвижимости, кажется, оставляет всё меньше неосвоенного пространства для инвесторов, однако, свободные ниши есть, и об этом рассказали Михаил Глотов, пресс-атташе Федерации сквоша России, и Андрей Евдошенко, президент Федерации гребных видов спорта НСО. Кроме того, есть отдельный непростой, но очень интересный с точки зрения инвестиционного потенциала рынок промышленной недвижимости — об этом представили свои доклады Алексей Свистунов, директор департамента привлечения инвесторов АО «Корпорация развития НСО» и Александр Рассадников, компания «РАССВЕТ — производственный консалтинг».

Антон Крючков (ЦПП «Юринвест») провёл мастер-класс по налоговым стратегиям — его доклад вызвал настоящий шквал вопросов из зала и оказался одним из самых оживлённых на мероприятии.

Партнеры юридического бюро Sollars Людмила Соболевская и Дмитрий Захаров рассказали о юридических рисках для инвесторов девелоперских проектов.

Особое внимание привлекли спикеры из других регионов: Алексей Коноплев (Екатеринбург) и Денис Зыков (Нижний Новгород) поделились опытом внедрения коммерческой инфраструктуры в жилых комплексах и новых районах. Дмитрий Лебедев (Commonwealth Partnership, Москва) представил обзор трендов в форматах коммерческой недвижимости — его презентация получила высокую оценку аудитории.

Владимир Литвинов, генеральный директор ГК Sky Group отметил растущую популярность стилобатов, которая обусловлена их функциональностью и привлекательностью.

В рамках программы форума состоялся master day, где прошли мастер-классы по брендингу в недвижимости от управляющего партнера брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» Владимира Томко. Денис Зыков, руководитель отдела стратегического консалтинга «IDEM-консалтинг» привел данные исследования «Принципы и правила формирования коммерческой инфраструктуры в ЖК. Растущие и ниспадающие тренды». Галина Наговицына, представитель 4-D System в России, преподаватель НГУ МВА, владелец Академии управления «ЭРФОЛЬГ» провела практику для предпринимателей, руководителей и лидеров бизнеса, как сохранять устойчивость, укреплять связи и развивать навыки, которые работают вне зависимости от внешних обстоятельств.

Партнёром форума выступила компания «Вавилон», специализирующаяся на комплексном оформлении и навигации для ТЦ, БЦ, медцентров, курортов и гостиниц, добавляя множество «маркетинговых плюсов» в общественные пространства.

ГК «Расцветай» подготовила розыгрыш полезных гаджетов среди участников форума, добавив энергии и живого общения в деловую программу.

Организаторы выражают благодарность всем партнёрам и участникам мероприятия за активное участие, вклад в развитие отрасли и насыщенную дискуссию. Отдельная благодарность — Новосибирскому банковскому клубу за поддержку и содействие в проведении форума.

Участники отметили высокий уровень организации, актуальность тем и разнообразие взглядов на будущее коммерческой недвижимости в Сибири.