Для новосибирцев планируют ввести повышенный коэффициент по ОСАГО

Новосибирская область вновь оказалась в «красной зоне» по частоте страховых случаев по ОСАГО — 6,3%. По этому показателю регион находится на четвертом месте в России, констатируют аналитики Российского Союза Автостраховщиков (РСА). В топ-10 из регионов Сибири также попала Омская область — 9 место и 5,2%. Для сравнения, в целом по России — 4,5%.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, позиция региона в «красной зоне» означает повышенную убыточность для страховщиков, работающих с автогражданкой. Он отметил, что в Банке России обсуждается вопрос введения повышающих коэффициентов для регионов, которые демонстрируют чрезмерно высокий уровень убыточности по сравнению со средним значением по стране. Это приведет к повышению стоимости полиса ОСАГО для местных жителей.

— Речь идет о регионах, где убыточность в ОСАГО в 1,5 – 2 раза выше средней по рынку. Этот феномен нельзя объяснить ни состоянием дорог, ни трафиками, ни любыми другими факторами. Это явление, в рамках которого люди зарабатывают на злоупотреблениях в системе, созданной изначально ради защиты потребителей, — утверждает заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.

Новосибирск под этот критерий попадает. Страховщики уже неоднократно поднимали вопрос о мошенничестве в ОСАГО на межведомственных комиссиях в регионе.

В РСА поддерживают идею введения дополнительного регионального коэффициента. По мнению представителей союза, он отражал бы реальную ситуацию в сфере ОСАГО на конкретной территории.

Напомним, по данным Банка России, по итогам 2024 года Новосибирская область вошла топ-5 регионов с наиболее высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО. За год в регионе наблюдался значительный рост средней страховой выплаты, которая увеличилась на 22,2% — с 116,7 до 142,6 тысячи рублей. Этот показатель на 43% превышал среднее значение по России.

В общем количестве урегулированных страховых событий доля страховых случаев, классифицированных как «неоднократные», составила 12,3%. Это в 3,8 раза превышает среднероссийский уровень.

Размер «токсичных» выплат (1,07 миллиарда рублей) по отношению к общей сумме страховых выплат по ОСАГО составил 24,7%. Это в 4,4 раза выше среднероссийского уровня.

Средняя выплата по выборке (282 тысячи рублей) в два раза превышает среднюю выплату по Новосибирской области, которая, в свою очередь, является одной из самых высоких по стране.

Напомним, что Новосибирская область также попала в топ регионов с самыми безаварийными водителями.

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