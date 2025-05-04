Земельные участки новосибирцев проверяют беспилотники

В апреле специалисты управления Росреестра по Новосибирской области с помощью дронов обследовали 456 земельных участков общей площадью 200 гектаров. Полеты совершались над территорией поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсовета, уточнили в ведомстве. В мае планируется проведение еще нескольких полетов над территориями садоводческих товариществ Соколовского сельсовета Колыванского района.

Как отметили в Росреестре, полученные в результате обследования беспилотников данные, будут применяться для определения фактического использования земельных участков, координат точек их границ для проверки корректности сведений в Едином государственном реестре недвижимости, а также для проведения профилактических мероприятий среди землепользователей.

Напомним, с 1 марта 2025 года вступил в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Земельные участки, которые не используются собственниками по назначению, будут изыматься. Для того, чтобы привести земельный участок в состояние, пригодное для его целевого использования, отводится три года.

Кроме того, с 1 марта 2025 года сделки с земельными участками, у которых отсутствуют границы, больше невозможны. Также нельзя поставить на кадастровый учет здания, строения, сооружения на земельном участке без устранения границ. Если раньше вопрос с установлением границ можно было отложить «на потом», то теперь это стало обязательным условием для регистрации перехода права собственности по сделкам отчуждения, при заключении договоров аренды или залога.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске за год нашли около семи тысяч объектов недвижимости.