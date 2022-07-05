Приставы пришли за налоговой задолженностью к хозяйке детских аттракционов

В ходе рейдового мероприятия по Первомайскому району судебный пристав сподвигла собственницу бизнеса детских развлечений оплатить полумиллионный долг, сообщила пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

— В ходе рейдового мероприятия судебный пристав-исполнитель вышла по месту жительства гражданки, где составила акт о наложении ареста на плазменный телевизор. Кроме того, должнице вручили требование об оплате судебной задолженности. Также гражданку предупредили, что в случае неявки на прием к судебному приставу и неоплаты задолженности в полном объеме в отношении нее будет составлен протокол об административном правонарушении, — сообщила врио начальника районного отделения Ольга Вашуркина.

Бизнес-леди не оплачивала налоговый сбор за осуществление коммерческой деятельности. В связи с чем налоговая служба обратилась в суд для взыскания задолженности. В отношении хозяйки детских аттракционов в отделении судебных приставов по Первомайскому району возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 500 тысяч рублей. Из-за долга у предпринимательницы появился ряд ограничений в виде запрета на регистрационные действия недвижимости и наложения арестов на банковские счета.

Привлечение к административной ответственности заставило предпринимательницу на следующий день оплатить задолженность в полном объеме.

Напомним, с марта 2020 года, то есть с начала пандемии, аттракционный бизнес в Новосибирской области долгое время не работал. Из карантина ему разрешили выйти лишь в феврале 2021 года, и это разрешение коснулось только развлекательных центров, расположенных в ТЦ. В новогодние праздники 2021 года детские развлекательные центры снова были закрыты . Все это привело к уходу с рынка индустрии развлечений даже крупных игроков. Например, детского города профессий «Солнечный город» . Он закрылся в январе 2022-го. Анализируя ситуацию, эксперты прогнозировали, что время детских развлекательных центров в материальном мире закончилось

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