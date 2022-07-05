Приставы пришли за налоговой задолженностью к хозяйке детских аттракционов

В ходе рейдового мероприятия по Первомайскому району судебный пристав сподвигла собственницу бизнеса детских развлечений оплатить полумиллионный долг, сообщила пресс-служба УФССП по Новосибирской области.
— В ходе рейдового мероприятия судебный пристав-исполнитель вышла по месту жительства гражданки, где составила акт о наложении ареста на плазменный телевизор. Кроме того, должнице вручили требование об оплате судебной задолженности. Также гражданку предупредили, что в случае неявки на прием к судебному приставу и неоплаты задолженности в полном объеме в отношении нее будет составлен протокол об административном правонарушении, — сообщила врио начальника районного отделения Ольга Вашуркина.
Привлечение к административной ответственности заставило предпринимательницу на следующий день оплатить задолженность в полном объеме.
закрыты. Все это привело к уходу с рынка индустрии развлечений даже крупных игроков. Например, детского города профессий «Солнечный город». Он закрылся в январе 2022-го. Анализируя ситуацию, эксперты прогнозировали, что время детских развлекательных центров в материальном мире закончилось.
Ранее редакция сообщала о том, что приставы запутались в спорткарах Marussia.
Фото пресс-службы УФССП России по Новосибирской области
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