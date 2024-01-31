В Новосибирске проверят компанию, бросившую вахтовиков на Крайнем Севере

Прокуратура Новосибирской области проверит строительную компанию, на которую пожаловались вахтовики.

Сотрудники «Техвэб» сообщили в соцсетях о том, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату, а руководство не выходит с подчиненными на связь. Вернуться из Якутии домой они не могут, так как находятся в сотнях километров от ближайшего населенного пункта, откуда нельзя ни уехать, ни улететь.

Подобные истории, связанные с Техвэбом, происходят повсеместно, где только у них есть строительные объекты.

Один из бывших сотрудников, работавший на Эльгинском угольном месторождении, рассказал НГС, что выбраться ему и некоторым его коллегам удалось благодаря МЧС и вмешательству прокуратуры.

— Часть смогла вернуться домой. 260 человек из Эльги этого не могли. Каждому из них компания должна от 300 до 500 тысяч рублей, — отметил мужчина в беседе с журналистами.

Так же известно, что Техвэб находится во всех возможных черных списках работодателей.

— Проводится проверка соблюдения трудового законодательства в ООО «ТЕХВЭБ».С привлечением органов контроля и правоохранительных органов будет дана принципиальная оценка действиям руководства этого обществ, принят весь комплекс мер реагирования для защиты прав работник на оплату труда, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прокуратура добилась через суд выплаты зарплаты за два месяца и занесение записи в трудовую книжку несовершеннолетней девочке.