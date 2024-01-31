Подстанцию «Академическая» планируют достроить до конца 2024 года в Новосибирске

Торги на поиск подрядчика для строительства подстанции «Академическая» объявил Минстрой Новосибирской области. Стартовая цена контракта — 268 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы в декабре 2024 года.

Напомним, что подстанция «Академическая-2» («Новая Академическая»), построенная в новосибирском Академгородке в 2012 году, не была введена в эксплуатацию из-за многолетних споров между региональными властями и Сибирским отделением РАН о принадлежности земли. Строительство объекта началось в 2007 году в рамках создания Технопарка Академгородка. С 2010 года работы проводились за счет средств регионального бюджета и оценивались в 330 млн рублей. О передаче в государственную собственность Новосибирской области земельного участка, где находится недостроенная подстанция, в ноябре 2017 года договорились губернатор Андрей Травников и председатель СО РАН Валентин Пармон.

В феврале 2023 года были подведены итоги аукциона по определению подрядчика на разработку проектной, рабочей и сметной документации первого этапа подстанции «Новой Академической». Подрядчик должен был выполнить предпроектное обследование объекта и уточнить объем реконструкции по его результатам. На строительство станции в областном бюджете в 2023 году были предусмотрены расходы в размере 210 млн рублей, но они оказались не востребованы, так как подрядчик не уложился в сроки проектирования. Об этом аудиторы КСП Новосибирской области сообщили в сентябре.

— Там много сложностей. Объект непростой. Он не только плоскостной, но и имеет кучу оборудования, которое закреплено на фундаментах. Кроме того, в составе этой подстанции много объектов капстроительства. Поэтому сейчас в ручном режиме отрабатываем заключение экспертизы. Думаю, что получим его до конца октября, — отметил Колмаков.

В октябре министр строительства области Алексей Колмаков сообщил депутатам, что документация для завершения строительства подстанции «Академическая» наконец разработана и сейчас находится на согласовании в экспертизе.

По его словам, торги по выбору подрядчика для завершения строительства объекта регион планирует провести до конца 2023 года. В 2024-м победитель выйдет на объект.

Ранее редакция сообщала о том, что затягивание сроков сдачи «Академической» не позволило компании «Оксиал» приступить к расширению производства на территории Академгородка. Летом 2023 года стало известно, что компания передумала реализовывать этот проект в Новосибирске.