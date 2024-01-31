Тренер ХК «Сибирь» устроил разнос команде после третьего проигранного матча

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов устроил разнос спортсменам после поражения от «Ак Барса».
Счет на конец матча составил 0:4. На данный момент — это третий проигрыш сибиряков подряд.
— Я даже не могу сказать, как можно начать игру, когда каждый бросок залетает. Конечно, я не хочу винить Костина, но вратари при любом раскладе, как бы команда не играла, они должны сами вытаскивать матчи, — передает слова Кривокрасова пресс-служба новосибирской команды.
Стоит отметить, что болельщики «снеговиков» встали на защиту вратаря.
— Вратаря обвинить самое простое! Где защита? Где атака ворот соперника?
— Конечно, виноваты вратари! Какой кошмар.
— За 3 матча 12 банок получили и 1 забили! А виноваты вратари.
Сейчас новосибирцы по очкам не могут попасть в плей-офф. До окончания чемпионата КХЛ осталось 10 матчей. Следующая игра будет 2 февраля с хабаровским «Амуром».
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла в матче с минским «Динамо».
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте.
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