Тренер ХК «Сибирь» устроил разнос команде после третьего проигранного матча

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов устроил разнос спортсменам после поражения от «Ак Барса».

Счет на конец матча составил 0:4. На данный момент — это третий проигрыш сибиряков подряд.

— Я даже не могу сказать, как можно начать игру, когда каждый бросок залетает. Конечно, я не хочу винить Костина, но вратари при любом раскладе, как бы команда не играла, они должны сами вытаскивать матчи, — передает слова Кривокрасова пресс-служба новосибирской команды.

Стоит отметить, что болельщики «снеговиков» встали на защиту вратаря.

— Вратаря обвинить самое простое! Где защита? Где атака ворот соперника? — Конечно, виноваты вратари! Какой кошмар. — За 3 матча 12 банок получили и 1 забили! А виноваты вратари.

Сейчас новосибирцы по очкам не могут попасть в плей-офф. До окончания чемпионата КХЛ осталось 10 матчей. Следующая игра будет 2 февраля с хабаровским «Амуром».

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла в матче с минским «Динамо».