«На манеже все те же»: Андрей Шимкив оценил назначения в правительстве НСО

На сентябрьской сессии регионального парламента недавно избранный на второй срок губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил на согласование депутатам нескольких членов своего нового правительства.

На должность первого заместителя губернатора Новосибирской области представлен Юрий Петухов.

— Он имеет опыт работы в должности первого заместителя губернатора с 2015 года, — отметил Травников.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив напомнил депутатам, что с Юрией Петуховым они «съели не один пуд соли», и предложил поддержать его кандидатуру. В итоге за Петухова проголосовали 63 из 64 присутствовавших на сессии депутатов.

На должность министра финансов снова выдвинут Виталий Голубенко, который на сессии отсутствовал. Андрей Шимкив предложил коллегам сделать исключение и проголосовать за чиновника заочно.

— Голубенко в командировке в Москве, где идет формирование федерального бюджета. По регламенту он должен быть на сессии, но у нас сегодня на манеже все те же, поэтому предлагаю согласиться проголосовать в его отсутствие, — добавил спикер. — Единственное замечание: чтобы все предоставлял вовремя.

Депутаты его поддержали. В итоге за назначение Виталия Голубенко на должность министра финансов проголосовали 62 депутата. Голубенко возглавляет финансовый блок правительства Новосибирской области более 10 лет.

На должность министра строительства губернатор представил Алексея Колмакова

— Он работает в министерстве с 2018 года, возглавляет его с 2022-го, — напомнил Андрей Травников.

За Колмакова проголосовали 63 депутата.

— Анатолий Викторович — человек, который с каждым работает вплотную, мы находим с ним точки соприкосновения, умеет работать по-человечески с каждым депутатом, — отметил Шимкив.

Министром транспорта в новом правительстве Травников предложил назначить Анатолия Костылевского, который работает в этой должности с 2017 года.

За назначение Анатолий Костылевского проголосовали 62 депутата.

— От всех депутатов поздравляю министров и замгубернатора с назначением. Сегодняшнее согласование говорит, что это сильная, работоспособная и профессиональная команда. Это говорит о стабильности, о том, что с министрами и командой можно продвигаться вперед для развития Новосибирской области, — резюмировал Андрей Шимкив.

Постановления о назначении вступают в силу с момента их принятия.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Шимкив подарил Андрею Травникову подкову и пожелал добраться до третьего срока.