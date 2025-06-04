В Новосибирске раскрыли разбойное нападение на завод

Полиция Новосибирска задержала подозреваемых в убийстве и разбойном нападении на сотрудника промышленного предприятия города.
— По данным следствия, двое мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, желая завладеть имуществом завода и сотрудника предприятия, осуществлявшего охрану собственности, проникли на территорию организации, где один из них нанес охраннику множественные удары ножом в область жизненно важных органов, — говорится в сообщении Следственного комитета по региону.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что охранник погиб.
По данным полиции, подозреваемые украли шуруповерты, электрические перфораторы, сварочные аппараты и другие инструменты на сумму 1 млн рублей. Кроме того, они угнали два автомобиля: «Газель» организации и Kia погибшего сотрудника охраны.
После происшествия было возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует региональная прокуратура. В правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что инцидент связан с компанией, занимающейся производством бурового оборудования.
Ранее редакция сообщала о том, что арестованы предполагаемые соучастники в похищении ребёнка в Новосибирске. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Источник фото: СУ СК России по Новосибирской области
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