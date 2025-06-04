В Новосибирске раскрыли разбойное нападение на завод

Полиция Новосибирска задержала подозреваемых в убийстве и разбойном нападении на сотрудника промышленного предприятия города.

— По данным следствия, двое мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, желая завладеть имуществом завода и сотрудника предприятия, осуществлявшего охрану собственности, проникли на территорию организации, где один из них нанес охраннику множественные удары ножом в область жизненно важных органов, — говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что охранник погиб.

По данным полиции, подозреваемые украли шуруповерты, электрические перфораторы, сварочные аппараты и другие инструменты на сумму 1 млн рублей. Кроме того, они угнали два автомобиля: «Газель» организации и Kia погибшего сотрудника охраны.

После происшествия было возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует региональная прокуратура. В правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что инцидент связан с компанией, занимающейся производством бурового оборудования.

Ранее редакция сообщала о том, что арестованы предполагаемые соучастники в похищении ребёнка в Новосибирске. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.