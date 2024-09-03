Производственно-складская недвижимость резко подорожала в Новосибирске

Торговая недвижимость в Новосибирске за 7 месяцев 2024 подорожала на 11% (цены предложения). Это уже примерно в полтора раза больше, чем за весь 2023 год (тогда прирост составил 7%). Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний «Отелит» и RID Analytics.

— Лидером по росту цен стал Советский район — +34%, — отмечает директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

Разница между самой дорогой и дешевой торговой недвижимостью в городе составляет 70-75%. Самый высокий ценник на продажу в Центральном районе, самый низкий — в Первомайке и Дзержинке.

На сегменте производственно-складской недвижимости средний рост цен составил 14%.

При этом на рынке аренды торговой недвижимости наблюдается стагнация: за 7 месяцев ставки выросли всего на 1%. Для сравнения арендная плата в офисах в среднем подросла на 11%, в производственно-складских помещениях — на 19%.

— Среди всех сегментов рынка коммерческой недвижимости, именно производственно-складской сегмент растет быстрее всего — и по ценам, и по ставкам аренды, — комментирует сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева. — Если тренд сохранится, то со временем торговая недвижимость перестанет быть самой дорогой. По крайней мере, разрыв производственно-складских помещений с офисами уже сокращается.

Самые низкие ставки аренды в торговых помещениях в Первомайке. Самые высокие — в центре города. Самый большой прирост ставок по аренде дали магазины Кировского — + 12%.

Напомним, по оценке экспертов в Новосибирске сформировался дефицит складских и промышленных площадей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на продажу выставили промышленную площадку за 314 млн рублей.