На глубокую брошенную траншею пожаловались жители Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска, как сообщают жители в группе «АСТ-54», коммунальщики не приняли меры, чтобы обезопасить людей от недавно вырытой траншеи.

Возле дома № 41 на улице Котовского в июле была вырыта траншея. По словам жильцов, с тех пор её не ограждали, что создаёт угрозу безопасности людей.

Жители Новосибирска обращались с жалобами в администрацию района и мэрию города, но, к сожалению, не было предпринято никаких действий. Люди опасаются за безопасность своих детей, которые ходят в школу, и за жизнь пенсионеров, которые могут забыть о выкопанной яме.

— Как до сих пор никто в этот ров не свалился, просто удивительно, иначе бы потерпевшие ответственных по судам. Видимо, ждём трагедии, — отметил автор поста.

Ранее редакция сообщала о том, что без отопления осталось 470 домов в Новосибирске.Отопление обещают дать до 22:30.