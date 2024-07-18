Более 290 клещей присосались к жителям Новосибирской области за неделю

С 10 по 16 июля 2024 года зарегистрировано 292 случая укуса клещом Новосибирской области.
С начала эпидемического сезона в региональные медицинские учреждения обратились 12 656 человек, пострадавших от укусов клещей.
– Наибольшее число покусов зарегистрировано на территориях Новосибирского (41), Мошковского (27) и Искитимского (25) районов, – говорится в сообщении
Роспотребнадзора.
В лаборатории было доставлено 266 клещей, снятых с людей. Из них 7 оказались заражены вирусом клещевого энцефалита. Также из 270 клещей с боррелиозом оказалось 117.
– Обращаем внимание на то, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки, – отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что 1,5 тысячи человек покусали клещи в Новосибирской области.
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