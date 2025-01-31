Суперантибиотик планируют производить в Новосибирске

В Новосибирском институте органической химии запустят производство суперантибиотика «Фтортиазинон», который разработали в московском Центре им. Гамалеи. Не имеющий аналогов препарат способен подавлять все существующие бактерии, заявил руководитель Инжинирингового центра Новосибирского института органической химии Павел Заикин на пресс-конференции.

По его словам, препарат, зарегистрированный еще в апреле прошлого года, продемонстрировал эффективность в лечении бактериальных инфекций, с которыми не могли справиться другие лекарства из этой группы.

Для производства нового антибиотика в институте создают опытное фармацевтическое производство. В помещениях уже провели капитальный ремонт и на данный момент «чистая» комната полностью готова для запуска процесса.

Кроме того, сотрудники института продолжают работу над созданием препарата против оспы под названием «НИОХ-14». Работа ведется совместно с центром вирусологии «Вектор». Руководитель центра уточнил, что оба препарата начнут производить до конца 2025 года. Объем планируемого производства составит две тысячи тонн ежегодно, по тонне на каждое лекарство. На данный момент идет подготовка необходимой документации для получения лицензии Минздрава, которую планируется получить до конца 2025 года.

– Основные работы завершены, и мы находимся на стадии сбора необходимых документов для получения лицензии Минпромторга для выпуска лекарственных препаратов, – добавил Заикин.

Ранее редакция сообщала о том, что противовирусное на основе грибов разработали в Новосибирске. Изобретение продемонстрировало свою эффективность в борьбе с различными вирусами, включая ВИЧ, коронавирус и грипп А.