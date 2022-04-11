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В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

  • 11/04/2022, 17:40
Новости бизнеса
Сразу две футбольные команды из Красноярского края стали победителями регионального этапа Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя».

В младшей возрастной категории первое место занял «Гагаринец» Канского детского дома, а в старшей – «Лидер» из Партизанского детского дома. Ребята отправятся на финал турнира в Сочи, где сразятся с лучшими юными футболистами России.

В этом году в Новосибирске встретились 9 команд из 5 регионов: Республики Алтай, Красноярского края, Кемеровской, Омской и Томской областей. Каждая из них заслужила право представлять свой регион на втором этапе турнира, став сильнейшей в «домашнем» чемпионате. Соревнования прошли в двух возрастных категориях: 14-15 лет и 12-13 лет. Ребят поприветствовали и настроили на состязания игрок профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк» Никита Кузнецов и ветеран новосибирского футбола, бывший главный тренер ФК «Сибирь» и ФК «Новосибирск» Сергей Кирсанов.

Футболисты из Канска, которые стали победителями в младшей возрастной категории, готовились к соревнованиям, вдохновляясь примером старших воспитанников детского дома. Команда «Гагаринец» в 2015 и 2016 годах уже становилась сильнейшей в стране.

«В прошлом году у нас не получилось выйти в финал, мы сделали выводы и в этот раз ехали только за победой. Хотя конкуренция была высокая, все команды очень сильные. Самым сложным для нас стала игра с кузбасской «Зарей», но ребята выстояли и доказали, что достойны победы. Сейчас предстоит подготовка к финалу, мы проведем работу над ошибками и будем оттачивать мастерство, чтобы достойно представить Сибирь», – комментирует Максим Сафонов, тренер команды «Лидер», взявшей золото в старшей группе.

Ребята из «Зари» Ленинск-Кузнецкого Детского дома № 2 Кемеровской области в напряженной финальной борьбе уступили победу, но в итоге завоевали серебро сразу в двух возрастных группах. Третье место среди старших досталось команде «Синегорье» из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Томска. Бронзовые медали в младшей категории – у «Мечты» из Петропавловского детского дома Омской области.

«МегаФон помогает развиваться проекту «Будущее зависит от тебя» уже 17 лет. За это время в соревнованиях приняло участие более 40 тысяч детей, каждый из них получил от соревнований что-то свое, многие обрели новых друзей и даже семью. Я уверен, что ребята из Красноярского края смогут в очередной раз показать красивую и честную игру на Всероссийском этапе соревнований в Сочи», – комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся МегаФоном с 2005 года. Соорганизаторами турнира на федеральном уровне выступают Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз. Это масштабная программа для детей-сирот, направленная на их физическое развитие и социализацию в обществе.

В Новосибирске поддержку турниру оказывают Министерство физической культуры и спорта, Министерство труда и социальной защиты населения и региональная Федерация футбола.

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Фото предоставлены пресс-службой компании

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Рубрики : Общество Телекоммуникации

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : футбол спорт социальная ответственность Мегафон бизнес


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