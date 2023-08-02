Полярники собрали первый в мире урожай арбузов в Антарктике

Ученые 68-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института совместно с коллегами из Агрофизического научно-исследовательского института и Института медико-биологических проблем РАН успешно завершили первый эксперимент по выращиванию арбузов в самом холодном месте Земли. Урожая ждали 103 дня. В итоге растения принесли восемь спелых и сладких плодов весом около килограмма. Полярники отметили, что на вкус их арбузы не хуже домашних и даже астраханских.

— Естественно все полярники были рады вспомнить вкус лета. Даже наблюдение за всходами, ростом, появлением плодов и их увеличением доставляло позитивные эмоции. Агрофизический институт нас предупреждал ещё на стадии заказа, что арбуз самое «капризное» растение, но мы всё равно выбрали его – чем сложнее задача, тем она интереснее. В ближайшее время мы ожидаем не менее внушительный урожай огурцов, — поделился результатами своего труда ведущий геофизик Арктического и антарктического научно-исследовательского института на станции Восток Андрей Тепляков.

На этом эксперимент ученых не заканчивается. В планах еще вырастить ежевику, землянику и голубику.