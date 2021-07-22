В Новосибирске регистрируется 400 — 500 ипотечных сделок ежедневно

С мая прошлого года до настоящего времени Новосибирская область занимает первое место в Сибири и пятое в РФ по количеству ипотечных сделок. Эта динамика сохраняется и в 2021 году — 42% к аналогичному периоду прошлого года. Из всего жилья, приобретённого в собственность, 85% куплено на кредитные средства. Наибольшее предпочтение покупатели отдают «вторичке», хотя растёт спрос и на новостройки. Такие данные в ходе пресс-конференции в ТАСС привела руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова. По её словам, одна из причин роста спроса на ипотечное жильё — льготная сельская ипотека. Вторая причина берёт начало в мае прошлого года и связана с коронавирусной пандемией.

— Те средства, которые были на счетах в банках, люди стали вкладывать в недвижимость, — рассказывает Рягузова. — Кто-то деньги, которые планировал направить на отдых, но также стал вкладывать их в недвижимость. Самый критичный рост ипотеки пришёлся на период ноябрь – декабрь 2020 года. Такого количества ипотек Новосибирская область по регистрации не знала, как в конце прошлого года (более 30 тыс. в квартал). Это самый высокий показатель за всю историю регистрации прав на недвижимое имущество.

Одновременно с ростом ипотечных сделок растёт и стоимость приобретаемого жилья. Предпосылок для его снижения в Росреестре не наблюдают: спрос подталкивает рост дальнейший рост цен на квадратные метры.

— Сейчас фактически «свободного» жилья по тем ценам, которые были полгода — год назад, не существует, — говорит начальник управления. — Часто задают вопрос, достигла ли сегодня цена на квартиру своих пиковых значений? Лучше сегодня купить, потому что завтра будет дороже, или подождать, потому что в конце года будет дешевле? Вопрос риторический. Думаю, до конца года эта тенденция продержится. Что нужно, когда люди берут кредиты? Нужна стабильная работа, понимание, что сможешь по кредиту рассчитаться. Если это всё будет, то, соответственно, рост будет. Если начнутся банкротства, то, соответственно, цена будет падать. Но пока тенденции к уменьшению стоимости жилья нет.

По информации Росреестра в 2020 году по ипотекам совершалось 250 – 300 сделок в день в среднем, в 2021 год — 400 — 500 сделок ежедневно.

Всего по информации Росреестра в 2020 году на территории РФ количество ипотечных сделок составило 3,5 млн., что на 18% выше уровня предыдущего 2019 года.