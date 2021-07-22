По итогам первого полугодия в физическом объеме экспорт леса уменьшился на 11,5%

В 2020 году президент РФ поставил задачу по наведению порядка в сфере заготовки и экспорта леса. Позже правительством РФ был принят ряд решений в области таможенно-тарифного регулирования. В частности, постановлением правительства Российской Федерации от 15 мая 2021 № 737 с 1 июля 2021 года введены вывозные таможенные пошлины на обработанную древесину с влажностью более 22%.

— Дмитрий Анатольевич, как эксперт оцените, зачем в принципе вводятся пошлины на экспорт лесоматериалов?

— Главная цель — это развитие лесной отрасли, в том числе за счет стимулирования глубокой переработки древесины внутри страны и экспорта готовой продукции. Комплексная работа, направленная на ее достижение, ведется по поручению президента России. Введение вывозной пошлины в отношении пиломатериалов с влажностью более 22%, то есть не подвергнутых глубокой переработке, — один из элементов комплекса проводимых мероприятий.

Прирост добавленной стоимости, создаваемой в лесной отрасли, увеличение вклада лесного комплекса в ВВП, увеличение числа работников, занятых в лесной отрасли, рост налоговых поступлений в бюджет — это ожидаемые результаты от принятых мер.

— Сколько лесоматериалов экспортировано из Сибирского федерального округа в 2021 году? Как изменился объем экспорта по сравнению с 2019, 2020 годами?

— Экспорт лесоматериалов в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) за 1 полугодие 2021 года составил 8 206,2 тысячи куб. м стоимостью 1 223,5 млн долларов США (17,2% от общего стоимостного объема экспорта по региону). Уточню: это данные без учета экспорта лесоматериалов в страны Евразийского экономического союза. По сравнению с 1 полугодием 2020 года в физическом объеме экспорт уменьшился на 11,5%, при этом его стоимостной объем вырос на 2,2%. А по сравнению с 1 полугодием 2019 года в физическом объеме экспорт уменьшился на 28,9%, в стоимостном объеме — на 10,5%.

Подчеркну, СТУ сегодня занимает 1 место среди региональных таможенных управлений ФТС России по экспорту обработанных лесоматериалов (как по стоимости, так и по физическому объему) и 3 место по экспорту лесоматериалов необработанных.

— В какие страны экспортируются лесоматериалы из Сибири? Изменился ли список стран за последние 2 года?

— Экспорт лесоматериалов осуществляется в 51 страну дальнего и ближнего зарубежья. 92,6% стоимостного объема экспорта лесоматериалов заняли поставки в страны дальнего зарубежья. Это Китай (67,3%), Япония (8,7%), Германия (4,1%), Республика Корея (2,6%), Египет (2,4%), Австрия (1,5%) и Бельгия (1,2%), 7,4% — в страны СНГ (в основном это Узбекистан (5,7%) и Таджикистан (1,2%)). Если говорить о последних 2 годах, то перечень стран экспорта изменился незначительно. Могу только добавить, что в 1 полугодии 2021 года были поставки в страны, экспорта в которые в аналогичном периоде прошлого года не было. Это Иордания, Гонконг, США, Абхазия, ЮАР, Пакистан, Болгария. Речь идет всего о 0,07% от стоимостного объема экспорта лесоматериалов этого года. Прекратились поставки в Испанию, Грецию, Хорватию, Ирак, Иран, Ливию, Румынию и Сирию (0,14% от стоимостного объема экспорта лесоматериалов в 1 полугодии 2020 года). В 1 полугодии 2019 года лесоматериалы экспортировались в Австрию, Кипр, Шри-Ланку, Тунис (в 1 полугодии 2020 и 2021 года сюда поставки не осуществлялись). Основные же страны-контрагенты остались прежними.

— Как изменилось количество игроков, которые занимаются экспортом лесоматериалов по Сибири, в Новосибирской области по сравнению с 2019-2020 годами? С чем это связано?

— В 1 полугодии 2021 года экспортные операции по вывозу лесоматериалов в регионе СТУ осуществили 713 участников внешнеэкономической деятельности. По сравнению с 1 полугодием 2020 года их количество выросло на 8,7%, а по сравнению с 1 полугодием 2019-го — снизилось на 20,3%. Основное количество лесоэкспортеров приходится на долю участников ВЭД, зарегистрированных в Иркутской области (45,0% от общего количества), Красноярском крае (32,4%) и Томской области (12,3%). Лесоэкспортеров, зарегистрированных в налоговых органах Новосибирской области, в 1 полугодии 2021 года было 24 (в аналогичном периоде 2020 года — 22, 2019 года — 30).

— Какой лес экспортируется?

— Основой экспорта остаются лесоматериалы обработанные — 82,3% от общего физического объема вывозимой древесины. В основном это лесоматериалы из сосны — почти 56% от общего стоимостного объема экспорта, пихты — 22,3%. Если говорить о необработанном лесе, чаще всего вывозятся лесоматериалы из сосны и березы.

— Как изменилась цена на лесоматериалы? С чем связана эта динамика?

— Таможенные органы могут оценивать внешнеторговую цену лесоматериалов, учитывая специфику нашей работы. Она выросла, потому что повысилась стоимость различных компонентов, ее формирующих: железнодорожный тариф, аренда железнодорожных вагонов, хранение сырья и т.д. Например, таможенная стоимость сосны обыкновенной возросла с 83,7 до 90,7 $/куб. м, березы — с 87,4 до 93,9 $/куб. м, лиственницы сибирской — с 72,8 до 100,7 $/куб. м.

Мы на постоянной основе контролируем таможенную стоимость лесоматериалов: учитывается изменение цен на внутреннем рынке, включение затрат на транспортировку, степень обработки и иные характеристики.

— Уже прошло некоторое время с внедрения пошлин на экспорт лесоматериалов. Как это сказалось на поставках?

— С января по июнь 2021 года наблюдался стабильный рост экспорта лесоматериалов обработанных: c 745,5 тысячи куб. м до 1 544,6 тысячи куб. м, при этом, по экспорту в Китай, основному направлению, также наблюдается увеличение поставок — с 563,4 тысячи куб. м до 1 142,2 тысячи куб. м.

По лесоматериалам необработанным, напротив, объемы таможенного декларирования снизились: c 282,4 тысячи куб. м в январе 2021 года до 172,3 тысячи куб. м в июне, при этом экспортные поставки в Китай также снизились — с 280, 3 тысячи куб. м до 166,8 тысячи куб. м.

Что касается изменения структуры экспортируемых пиломатериалов за время действия постановления о вывозной таможенной пошлине, то делать какие-либо выводы пока преждевременно. За 2 недели июня мы действительно фиксируем снижение общего количества партий пиломатериалов, подпадающих под действие постановления № 737, то есть не подвергнутых глубокой переработке. Возможно, это отчасти связано с тем, что лесоэкспортеры пока привыкают работать по новым правилам. Увеличения экспорта «сухих» обработанных пиломатериалов не отмечено. Его осуществляют участники ВЭД, для которых и ранее было характерно декларирование данной категории пиломатериалов и которые обладают соответствующими производственными мощностями.

— Как таможни контролируют влажность экспортируемых лесоматериалов?

— Прежде всего, таможенные органы руководствуются методикой измерения пиломатериалов, а также соответствующими ГОСТ. Измерение влажности проводится электровлагомерами. Изучается оснащенность и технический цикл, технологические возможности оборудования организаций-экспортеров на предмет глубины обработки лесоматериалов, анализируются особенности упаковки. Результаты анализа используются при таможенном контроле.

Под особым вниманием — вопросы таможенной стоимости лесоматериалов. Если выявляется ее занижение, принимаются меры по корректировке стоимости. В настоящее время СТУ получена информация, в том числе из независимых источников, как о внешнеторговой стоимости лесоматериалов, так и о рыночной цене на внутреннем рынке РФ. Нельзя забывать об административной и уголовной ответственности в случаях недостоверного заявления сведений о вывозимых лесоматериалах и неуплате таможенных платежей.

— По вашим оценкам, как введение экспортных пошлин скажется на внутреннем рынке?

— Сложно давать прогнозы по этому вопросу, особенно потому, что таможенные органы не имеют отношения к формированию цены на внутреннем рынке — мы работаем с ценой, которая формируется между резидентом и нерезидентом в рамках внешнеторгового контракта. Хотя, конечно, практика показывает, что цена на экспортные товары оказывает влияние и на внутренний рынок. Думаю, выражу общее мнение, что принимаемые меры будут стимулировать глубокую переработку леса и последующую его реализацию именно на внутреннем рынке. Активизация ввоза оборудования для глубокой обработки лесоматериалов, которую мы сегодня наблюдаем, добавляет в этом уверенности.

— Какова вероятность, что сроки действия пошлин будут продлены? Каких результатов, по-вашему, удастся добиться за полгода их действия?

— Пока есть информация, что пошлины будут действовать до конца года. Подводить результаты нововведения рано. Но, повторюсь, уже сегодня есть тенденция переориентации бизнеса на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Пошлины позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов. Считаю, что стимулирование развития лесной отрасли в любом случае будет продолжено на всех уровнях. На это направлена стратегия развития лесного комплекса до 2030 года.

Материал и фото предоставлены пресс-службой СТУ