В Новосибирске цена на картофель нового урожая достигла 200 рублей за килограмм

В Новосибирской области начали продавать местный картофель нового урожая. В основном это продукция, выращенная частными лицам. Соответствующие объявления появились на сайтах объявлений, в чатах дачных сообществ и жителей сельской местности. Средняя цена новосибирского молодого картофеля составляет 200 рублей за 1 кг.

Журналист Infopro54 посетил 22 июля несколько торговых точек и убедился в том, что на больших продовольственных рынках, в овощных ларьках и магазинах, местной продукции практически нет. Там торгуют картофелем, привезенным из Краснодара и Ростова-на-Дону. Краснодарский картофель на рынках продают по цене 80 руб/кг. В крупных сетевых магазинах цены выше — от 90 до 180 рублей за 1 кг, и это преимущественно ростовская продукция.

Высокие цены на картофель, выращенный в Новосибирской области, участники рынка объясняют тем, что его только начали копать. Пока местной продукции мало, она считается почти деликатесом. Интересно, что чем мельче картофель, тем дороже он сейчас стоит: продавцы называют его «картофель черри» или «картофель бэби» и поднимают цены до 300-400 рублей за 1 кг. Но эксперты считают, что ценовая картина изменится уже в ближайшую неделю, потому что ритейл получит продукцию местных овощеводческих хозяйств.

— Как только местный производитель выходит на рынок, цены сразу падают. Уже через 3–4 дня, максимум к концу недели, стоимость картофеля снизится. Мы начали отгружать свою продукцию, и другие производители тоже уже копают картофель. В этом году копать начали уже 17 июля — это раньше, чем обычно. И цены на рынке тоже пораньше снизятся. То, что сейчас мы видим — 150-200 рублей за килограмм — это, конечно, дорого. Я считаю, что в нынешних условиях оптимальная цена картофеля — 50-60 рублей. При таких ценах и производителям выгодно овощи выращивать, и потребителям доступно. В Новосибирской области не хватает своих овощей открытого грунта, и потому каждый год мы видим эти ценовые игры. Повторю, как только местная продукция поступит на прилавки, ценники изменятся, — сообщил Infopro54 директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов.

Сельхозпредприятия, которые занимаются овощеводством, отмечают, что пока погодные условия в регионе благоприятные. Но при этом очень осторожны в прогнозах на урожай: до конца лета многое может измениться.

Ранее новосибирским дачникам пригрозили штрафами за продажу картофеля без оформления соответствующих документов. Для торговли «лишнего» картофеля с огорода необходимо регистрировать ИП или получать разрешение у местных властей.