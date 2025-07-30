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В новосибирских школах на 40% вырастет количество мест в «продленке»

  • 30/07/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
В новосибирских школах на 40% вырастет количество мест в «продленке»
Ранее в образовательных учреждениях Новосибирска их выделяли по несколько штук на класс

В школах региона в этом году откроется на 40% больше групп продленного дня для учеников 1-4 классов. Об этом стало известно на заседании областного оперштаба по образованию. Заместитель губернатора Валентина Дудникова отметила, что плановое количество «продлёнок» увеличится с 550 до почти 750 групп. Их смогут посещать более 14 тысяч детей. В прошлом году «продленкой» было охвачено около 10 тысяч учащихся начальной школы в Новосибирской области.

Напомним, в рамках «продленки» дети выполняют домашнюю работу, обучаются навыкам самоподготовки. Кроме того, в школах активно продвигают программы дополнительного образования и привлекают к этим занятиям учащихся.

Стоит отметить, что тема «продленки» в начальной школе больная  для многих родителей, особенно в Новосибирске. Не у всех есть возможность забирать учеников 1-4 класса после уроков, которые часто заканчиваются в 12-13 часов, то есть в середине рабочего дня.

— У нас в классе ежегодно выделяется максимум 5 мест на продленку. За них идет настоящая война, которая порождает конфликты между родителями, а они переходят на взаимоотношения между детьми, — рассказала Infopro54 Елена, мама учеников третьего и второго класса.

Некоторым родителям приходится увольняться, чтобы контролировать детей в начальной школе. Особенно это актуально для тех, чей ребенок учится не рядом с домом и ему приходится ездить в школу на общественном транспорте. Например, в новых микрорайонах, где школ просто не хватает.

— Хорошо тем, у кого есть бабушки, либо тем, у кого есть возможность нанять няню, чтобы она забирала ребенка из школы и отводила хотя бы домой, я уже не говорю о кружках. Если ребенок не попал в «продленку», то его нужно привести домой, покормить, а потом вести на какие-то дополнительные занятия. Например, мне пришлось уговаривать руководство компании, чтобы мне разрешили работать половину дня. Вариант пол дня работаешь в офисе — пол дня дома — не прошел, так как после обеда приходилось заниматься только сыном, — поделилась с редакцией Ольга, мама ученика третьего класса.

Часть родителей планируют отпуск на начало сентября, чтобы настроить ребенка на школу, выстроить маршрут до дома, но потом приходится сидеть как на иголках, дожидаясь звонка первоклассника.

— Очень много нервных ситуаций возникает, особенно в первом классе, когда ребенок один возвращается из школы. Это и конфликты со старшими детьми, и потерянные вещи, забытый или разряженный телефон. Если ребенок долго не отвечает, то приходится срываться с работы и мчаться проверять в чем причина. В такой ситуации продленка, конечно, была бы идеальным вариантом. Но у нас в школе она доступна единицам. Мы помучились и в итоге нашли в подъезде бабушку, которая забирала детей, ходила с ними гулять и водила в секцию, — поделился опытом отец троих детей Александр.

Впрочем, не исключено, что количество мест в «продленке», а также возможности для допобразования детей непосредственно в школах Новосибирска, будут увеличиваться и дальше. В этом году в образовательные учреждения города ожидается прием 20 тысяч первоклассников,  годом ранее за парты в сентябре впервые сели 24 тысячи учеников. Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, выступая на онлайн-городском родительском собрании, отмечал, что в городе уже несколько лет наблюдается тренд на сокращение детей в детсадах, поэтому часть детсадов перепрофилируют под нужды младшей школы. Чиновник предупреждал, что тренд по сокращению количества учеников дойдет и до школы.

— Думаю, что мы подходим к верхней точке заполнения школ. С учетом строительства новых объектов далее мы будем наблюдать разгрузку образовательных учреждений, — сообщал Рамиль Ахметгареев.

Ранее редакция сообщала о том, что учеников начальных классов в трех переполненных школах Новосибирска будут подвозить до образовательных учреждений на автобусах. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирcк

Теги : школы Новосибирска Продленка


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