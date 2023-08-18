Рекламодателям

В Новосибирске ремонт дорог близится к завершению

  • 18/08/2023, 16:06

В Новосибирске ремонт дорог близится к завершению
В 2023 году ремонтируется 61 объект улично-дорожной сети по двум программам – «Безопасные качественные дороги» (БКД) и «Развитие автомобильных дорог» (РАД). На 32 объектах работы уже завершены.

«В Новосибирске в этом году по нацпроекту БКД отремонтируют 23 объекта протяженностью 40 км. В работе находятся девять, введены в эксплуатацию четыре, завершены работы на десяти объектах. По программе РАД, финансирование которой ведется из областного и городского бюджетов, отремонтируют 38 объектов протяженностью 20 км. В работе 14 объектов, завершены – 18, планируется приступить к оставшимся шести объектам», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Особое внимание уделяется качеству выполненного ремонта. На всех этапах дорожных работ проводится независимый строительный контроль. Анализ дорожного полотна проверяется в лаборатории. Действует также внутренний ведомственный контроль, и выявленные замечания устраняются в рамках гарантийных обязательств.

По словам мэра Анатолия Локтя, встречаются недобросовестные подрядчики.

«Таким примером является путепровод по Октябрьской магистрали, где было выявлено множество несоответствий и дефектов: разрушение бетона, дефекты деформационного шва, провалы, трещины и многие другие. Контракт составляет свыше 170 млн рублей. Работы приняты в объеме 80 млн рублей. В связи с тем, что подрядчик не приступил к устранению выявленных дефектов, принято решение о расторжении муниципального контракта. На сегодня мы ищем нового подрядчика, который завершит ремонт путепровода».

Фото предоставлено  пресс-службой мэрии Новосибирска

267

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : общество Мэрия Новосибирска власть Анатолий Локоть


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически
17/08/23 10:22
В зоне СВО погиб сварщик из Новосибирской области
15/08/23 15:57
Застройщик опроверг слова мэра Новосибирска о сносе долгостроя на улице Связистов

Застройщик опроверг слова мэра Новосибирска о сносе долгостроя на улице Связистов

Компания обещает возвести на этом месте новый многоквартирный дом по собственному проекту.
Читать статью >>
В Новосибирске ищут подрядчика для проведения обследования состояния Дома Ленина

В Новосибирске ищут подрядчика для проведения обследования состояния Дома Ленина

Начальная цена контракта — 2,8 млн рублей.
Читать статью >>
В мэрии Новосибирска не знают, что будет на месте оловокомбината

В мэрии Новосибирска не знают, что будет на месте оловокомбината

Собственник сносит старые корпуса завода.
Читать статью >>
В Новосибирской области в июле снизился ввод жилья

В Новосибирской области в июле снизился ввод жилья

Отставание от темпов ввода жилья в регионе наблюдается впервые после четырех месяцев положительной динамики.
Читать статью >>
цена на гречку

В новосибирском Минсельхозе рассказали об ожиданиях по урожаю гречихи

А также сообщили, что прочих круп в регион в 2023 году ввезено в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Читать статью >>
Новосибирская область получит 650 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья

Новосибирская область получит 650 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья

Освоить эти деньги регион должен до марта 2024 года, или вернуть их обратно в федеральный бюджет.
Читать статью >>
За полгода в Новосибирской области выявили 34 фальшивые купюры

За полгода в Новосибирской области выявили 34 фальшивых банкнот

Это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать статью >>
Подготовка к школе: обратный отсчет

Дешевле на 60 %: рассказываем, как новосибирцам сэкономить на сборах в школу

Канцелярию и портфели в онлайне можно найти в разы дешевле, чем в офлайн-магазинах. Редакция Infopro54 решила узнать, во сколько в 2023 году обойдется подготовка к школе.
Читать статью >>
В Новосибирске стали чаще покупать квартиры-студии

В Новосибирске стали чаще покупать квартиры-студии

Средняя цена квадратного метра в студиях региона в июне составляла 144 тысяч рублей.
Читать статью >>
Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

В Новосибирской области предложили создать Агроэкотехнопарк ― проект производства удобрений из навоза и протестировать новый механизм повышения плодородия почв.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

Гендиректор ВК «Манжерок» Владимир Щербинин и руководитель обособленного подразделения «Манжерок» компании СБД Владимир Киселев рассказали об экореабилитации знаменитого курорта.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске прекратили поиски девушки в черном
18/08/23 16:34
Происшествия
«Я обиделась»: сибирячка после развода раскрыла страшную тайну мужа-убийцы
18/08/23 16:25
Общество
Судебный пристав спас умирающего мужчину под Новосибирском
18/08/23 16:08
Общество
В Новосибирске ремонт дорог близится к завершению
18/08/23 16:06
Власть Общество
В новую инфекционную больницу Новосибирска начали завозить оборудование
18/08/23 16:05
Медицина
Судебный пристав из Новосибирска спасла котенка по имени Гав
18/08/23 15:08
Общество
Областной бюджет поможет городу приобрести технику для содержания зелёных зон
18/08/23 15:00
Власть Общество
Шашлычную на Монументе Славы хотят закрыть
18/08/23 14:57
Общество
Застройщик опроверг слова мэра Новосибирска о сносе долгостроя на улице Связистов
18/08/23 14:52
Бизнес Власть Город Недвижимость
В Новосибирске ищут подрядчика для проведения обследования состояния Дома Ленина
18/08/23 14:31
История Недвижимость
Синоптики пообещали погоду до +26 в Новосибирске
18/08/23 14:22
Город
«Искитимцемент» признан лучшим предприятием строительных материалов в НСО
18/08/23 14:16
Промышленность
В трех шагах от дома: поезд сбил 10-летнего мальчика под Новосибирском
18/08/23 13:50
Происшествия
Главный тренер сборной Новосибирской области по самбо погиб на СВО
18/08/23 13:43
Происшествия
Житель Новосибирска выиграл суд у штрафстоянки за незаконное удерживание авто
18/08/23 13:31
Общество
22 новых троллейбуса находятся в дороге к Новосибирску
18/08/23 13:22
Транспорт
Полицейский оказался замешан в преступной схеме с мигрантами в Новосибирске
18/08/23 13:12
Право&Порядок
Врач новосибирской футбольной команды оказал помощь бойцу СВО и женщине
18/08/23 13:06
Общество Спорт
«Страшно»: в сети появилось видео от очевидцев расстрела бизнесмена на Ипподромской
18/08/23 12:42
Происшествия
В мэрии Новосибирска не знают, что будет на месте оловокомбината
18/08/23 12:40
Власть Недвижимость
Популярное
В сети появились фото нового отечественного смартфона «Р-ФОН»
18/08/23 14:11
В колледжах будут готовить операторов беспилотников
18/08/23 9:49
Новосибирцы обнаружили в городе люки с испанскими надписями
17/08/23 17:45
В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Кредитная амнистия для семей с детьми
17/08/23 11:06
МВД хочет получить доступ к электронным устройствам граждан в обход суда
17/08/23 9:33
Новости компаний
Повысили ставки по самым популярным вкладам до 12 % годовых
18/08/23 12:15
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Комфорт»
18/08/23 10:49
Более 400 фактов энерговоровства выявили специалисты АО «РЭС»
18/08/23 9:00
Жители Новосибирской области увеличили спрос на рублевые вклады ВТБ в 1,7 раза
17/08/23 12:43
Банк Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»
17/08/23 10:38
Сбер установил в Сибирских городах скамейки и урны из переработанного пластика
16/08/23 16:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска