В Новосибирске ремонт дорог близится к завершению

«В Новосибирске в этом году по нацпроекту БКД отремонтируют 23 объекта протяженностью 40 км. В работе находятся девять, введены в эксплуатацию четыре, завершены работы на десяти объектах. По программе РАД, финансирование которой ведется из областного и городского бюджетов, отремонтируют 38 объектов протяженностью 20 км. В работе 14 объектов, завершены – 18, планируется приступить к оставшимся шести объектам», – отметил мэр Анатолий Локоть.
Особое внимание уделяется качеству выполненного ремонта. На всех этапах дорожных работ проводится независимый строительный контроль. Анализ дорожного полотна проверяется в лаборатории. Действует также внутренний ведомственный контроль, и выявленные замечания устраняются в рамках гарантийных обязательств.
По словам мэра Анатолия Локтя, встречаются недобросовестные подрядчики.
«Таким примером является путепровод по Октябрьской магистрали, где было выявлено множество несоответствий и дефектов: разрушение бетона, дефекты деформационного шва, провалы, трещины и многие другие. Контракт составляет свыше 170 млн рублей. Работы приняты в объеме 80 млн рублей. В связи с тем, что подрядчик не приступил к устранению выявленных дефектов, принято решение о расторжении муниципального контракта. На сегодня мы ищем нового подрядчика, который завершит ремонт путепровода».
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска
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