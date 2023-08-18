В Новосибирске ремонт дорог близится к завершению

«В Новосибирске в этом году по нацпроекту БКД отремонтируют 23 объекта протяженностью 40 км. В работе находятся девять, введены в эксплуатацию четыре, завершены работы на десяти объектах. По программе РАД, финансирование которой ведется из областного и городского бюджетов, отремонтируют 38 объектов протяженностью 20 км. В работе 14 объектов, завершены – 18, планируется приступить к оставшимся шести объектам», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Особое внимание уделяется качеству выполненного ремонта. На всех этапах дорожных работ проводится независимый строительный контроль. Анализ дорожного полотна проверяется в лаборатории. Действует также внутренний ведомственный контроль, и выявленные замечания устраняются в рамках гарантийных обязательств.

По словам мэра Анатолия Локтя, встречаются недобросовестные подрядчики.