В новую инфекционную больницу Новосибирска начали завозить оборудование

В посёлке Садовый Новосибирской области в новую инфекционную больницу уже начали завозить медицинское оборудование. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что в высокой степени строительной готовности находятся: приемное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, боксированные отделения, центральное стерилизационное отделение.

— Ведутся работы по инженерно-коммунальному обеспечению объекта строительства, благоустройству территории, в корпуса больницы начали завозить медоборудование, — говорится в сообщении.

Новая больница рассчитана на 504 койко-места. Общая площадь учреждения — около 35 тысяч кв. м, территория, на которой она разместится составит 24 га. В составе комплекса планируется шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением. В новом учреждении будет установлено самое современное оборудование. Территория будет оборудована вертолётной площадкой для санитарной авиации.

Напомним, что с инициативой строительства новой инфекционной больницы губернатор области Андрей Травников ранее обратился в правительство и Государственную Думу Российской Федерации. Предложение главы региона получило поддержку со стороны правительства РФ – в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 гг. была внесена рекомендация о выделении средств на строительство нового медицинского учреждения. Инициативу главы региона поддержал первый зампред Госдумы Александр Жуков. Строительство инфекционного госпиталя ведется в рамках модели государственно-частного партнерства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске утвержден проект планировки территории в Кировском районе.