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В Росреестре рассказали про самую дорогую недвижимость в Новосибирске

  • 21/04/2025, 15:15
Автор: Юлия Данилова
В Росреестре рассказали про самую дорогую недвижимость в Новосибирске
Снова отличились Заельцовский и Октябрьский районы

С начала 2025 года в Новосибирской области прошли сделки по купле-продажи дорогих объектов жилой недвижимости. Об этом рассказала на пресс-конференции руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

— Самая дорогая квартира в Новосибирске в 2025 году была продана за 64 млн рублей. Она расположена в Заельцовском районе. В этом же район продан самый дорогой частный дом — 57 млн рублей, — рассказала Рягузова.

Площадь самый большой квартиры, сменившей собственников в 2025 году, составила 326 кв метров. Она расположена в Октябрьском районе и стоила 48 млн рублей.

Для сравнения, в 2024 году самым дорогим домом, по которому прошла сделка купли-продажи, был объект в Заельцовском районе стоимостью 160 млн рублей. Самая дорогая квартира в Октябрьском районе — 244 кв метра за 69.5 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли 5 из 10 самых дорогих арендных квартир в Сибири. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость новосибирска


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