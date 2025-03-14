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Новосибирский эксперт рассказал, как уменьшить плату за ЖКХ

  • 14/03/2025, 16:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский эксперт рассказал, как уменьшить плату за ЖКХ
В июле жителей региона ждет очередное повышение тарифов за коммуналку

В Новосибирской области вновь поднимут тарифы за услуги ЖКХ. Жители региона начнут платить больше буквально за все. Есть несколько способов значительно сэкономить средства на оплате ежемесячных счетов, если знать некоторые простые хитрости.

К сожалению, отказаться от многих услуг, таких как отопление, водоснабжение, электричество и газ, не представляется возможным. Тем не менее, стоит внимательно изучить ежемесячную квитанцию. Так можно узнать о услугах, которыми вы не пользуетесь, например, домашним телефоном или радиоточкой, о существовании которой даже не подозревали, отметил Дмитрий Видяев, эксперт в области ЖКХ и управления в комментарии изданию Atas.info.

Чтобы избежать переплат за ресурсы, эксперт рекомендует:

  • Экономьте воду: перекрывайте кран при чистке зубов, бритье или мытье посуды. Установите экономичную душевую насадку.
  • Установите счетчики: они покажут реальный расход, а не завышенный в счете.
  • Выключайте ненужные приборы: телевизор, утюг и т.д.
  • Ремонтируйте сантехнику: небольшие протечки увеличивают расход воды.

Дмитрий Видяев также советует обратить внимание на протечки, которые могут быть причиной переплаты за воду.

От скрытых потерь воды, спасет проверка кранов и бачков на наличие протечек и своевременное устранение обнаруженных неисправностей. Видяев рекомендует установить качественные счетчики, чтобы избежать погрешностей, которые могут возникнуть при использовании более дешевых моделей. Загрязнения водопроводных труб и фильтров также могут стать причиной поломки счетчиков.

Для уменьшения потребление электроэнергии, нужно выбирать энергоэффективную бытовую технику. Современные приборы класса А и выше потребляют гораздо меньше энергии по сравнению со старыми моделями. Например, советский холодильник расходует в 2-3 раза больше электричества, чем новый.

Замена ламп накаливания на светодиодные позволит сэкономить до 5 тысяч рублей в год. Светодиодные лампы (LED) потребляют меньше энергии и служат дольше.

Также можно использовать бытовую технику разумно:

  • Загружать посудомоечную машину полностью, запускать ночью и выбирайте режим ECO.
  • Холодильник держать вдали от тепла и не включать на максимум.
  • В электрочайнике нагревать строго необходимое количество воды и регулярно очищать его от накипи.
  • Выключать электроприборы из розетки.

И, наконец, самое важное — это изменить свои привычки. Осознанный подход к экономии ресурсов начинается с простых вещей, таких как привычка выключать свет, выходя из комнаты, и перекрывать воду. Важно также научить остальных членов семьи бережно относиться к ресурсам.

Эксперт советует регулярно проверять коммунальные счета, чтобы отслеживать изменения в потреблении электроэнергии и других ресурсов. Комплексный подход к осознанному потреблению — от устранения протечек до покупки энергоэффективной техники — поможет значительно сократить расходы на ежемесячные коммунальные платежи.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев будут лишать жилья за долги по жилищно-коммунальным услугам. После погашения задолженности остаток денежных средств от продажи квартиры перечислят владельцу.

Источник фото: Freepik / Автор — wirestock

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : жкх


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