Первых учащиеся кампус мирового уровня в Новосибирске примет уже в новом учебном году

В кампусе мирового уровня можно будет начать обучение уже в новом учебном году.

— По всем объектам завершены кровельные работы, работы по устройству внутренних стен, монтажу лифтового оборудования, устройству наружных инженерных сетей, обеспечен тепловой контур зданий, — говорится в сообщении пресс-службы НГУ.

На данный момент строители заняты отделочными работами в подземной и надземной частях зданий, также продолжаются работы по монтажу внутренних инженерных сетей, фасадов, осуществляются работы по сборке мебели, а также благоустройству территории.

— Этот проект придаст совершенно новую динамику вузу, Академгородку и всему региону. Важно отметить, что в своём послании Федеральному Собранию глава государства предложил увеличить количество планируемых кампусов современного типа с 25 до 40, охватив этой программой почти половину регионов страны, — отметила Ирина Мануйлова, вице-губернатор Новосибирской области.

Напомним, что общая площадь кампуса НГУ — более 78 тысяч квадратных метров, площадь первой очереди — 38 тыс. кв. м. Завершение возведения объектов первой очереди запланировано на лето 2024 года.

По словам ректора НГУ Михаила Федорука, после ввода в эксплуатацию нового кампуса число студентов к 2030 году увеличится на 20 % — до 12 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что НГУ подаст заявку на создание второго Китайско-российского института в марте текущего года.