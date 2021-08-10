В Новосибирске резко вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости

По данным Авито Недвижимость, в Новосибирске значения спроса на аренду коммерческих помещений превысили прошлогодние показатели в 1,5 раза, а по сравнению с предыдущим кварталом снизились на 6%. При этом наиболее востребованным типом объектов в городе стали офисы и помещения свободного назначения — на них приходилось 29% и 27% от общего числа запросов пользователей.

— Важно отметить, что столь высокие значения во многом обусловлены ситуацией, которая возникла на рынке коммерческой недвижимости после введения жестких ограничительных мер во втором квартале прошлого года. Многие компании и предприятия перешли на удаленный или “гибридный” формат, а работа заведений общепита, розничной торговли и сферы услуг была частично или полностью прекращена. В таких условиях спрос на покупку и аренду коммерческих объектов заметно снизился. Ситуация начала стабилизироваться в июне 2020 г., когда правительство пошло на смягчение ограничений, — пояснили в агентстве.

Во втором квартале текущего года большой интерес вызывали торговые помещения и помещения свободного назначения (ПСН) — они составили 26% и 39% от общего числа запросов пользователей в сегменте купли-продажи коммерческой недвижимости. На рынке аренды большим спросом пользовались офисы — 29%, а торговые помещения и ПСН и составили 26% и 27% запросов соответственно.

Предложение на рынке купли-продажи Новосибирска было на 41% выше отметок прошлого года и на 3% — значений I квартала. В сегменте аренды рост составил 23% за год и 5% — за квартал.