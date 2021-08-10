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Как продлить жизнь двуспальной кровати

  • 10/08/2021, 12:24
Что может быть приятнее отдыха после тяжелого, насыщенного событиями дня?

Приходя домой и ложась на мягкую двуспальную кровать, каждый ощущает нотки блаженства. Поэтому так важно правильно подобрать модель и постараться сохранить ее первоначальные свойства и вид.

Особое внимание следует уделить тому, где и как она устанавливается

Расстояние от окон и батарей. Деревянные элементы кровати под воздействием прямых солнечных лучей нагреваются и высушиваются. В результате чего образуются трещины и мебель нуждается в реставрации.

Устойчивость конструкции. Для того чтобы избежать раскачивания и расшатывания элементов, размещать кровать следует только на ровной поверхности.

Регулирование уровня влажности. Повышенный показатель может привести к разбуханию древесины.

Также стоит учесть наличие насекомых. В загородных домах следует обработать деревянные детали кровати с помощью специальных средств.

Правила ухода

Большинство моделей изготовлено с помощью различных технологий и с использованием разных видов материала. Каждый из них отличается по своими свойствам и требует особого ухода:

  • Кожа — проще всего поддается очистке. С нее легко убираются пятна с помощью обычной воды и тряпки, при этом стоит избегать любых моющих средств, в составе которых присутствует аммиак. Необходимо следить за влажностью и не пересушивать материал.

  • Велюр — наиболее изящный вид обивки. Для его очистки рекомендуется использовать мыло и мягкую щетку.

  • Гобелен — не переносит влагу. Убирать пятна с этого материала можно только с помощью сухого метода чистки.

  • Шенилл — наиболее износостойкий вариант обивки кровати. Для того чтобы убрать с него пятна, специалисты рекомендуют использовать сухую чистку.

  • Матрас двуспальной кровати также необходимо проверять на наличие пятен. Пыль убирать с него лучше при помощи пылесоса. Пятна хорошо уходят при использовании мыльной воды и губки.

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Фото предоставлено рекламодателем

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