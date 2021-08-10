Как продлить жизнь двуспальной кровати

Приходя домой и ложась на мягкую двуспальную кровать, каждый ощущает нотки блаженства. Поэтому так важно правильно подобрать модель и постараться сохранить ее первоначальные свойства и вид.
Расстояние от окон и батарей. Деревянные элементы кровати под воздействием прямых солнечных лучей нагреваются и высушиваются. В результате чего образуются трещины и мебель нуждается в реставрации.
Устойчивость конструкции. Для того чтобы избежать раскачивания и расшатывания элементов, размещать кровать следует только на ровной поверхности.
Регулирование уровня влажности. Повышенный показатель может привести к разбуханию древесины.
Также стоит учесть наличие насекомых. В загородных домах следует обработать деревянные детали кровати с помощью специальных средств.
Большинство моделей изготовлено с помощью различных технологий и с использованием разных видов материала. Каждый из них отличается по своими свойствам и требует особого ухода:
Кожа — проще всего поддается очистке. С нее легко убираются пятна с помощью обычной воды и тряпки, при этом стоит избегать любых моющих средств, в составе которых присутствует аммиак. Необходимо следить за влажностью и не пересушивать материал.
Велюр — наиболее изящный вид обивки. Для его очистки рекомендуется использовать мыло и мягкую щетку.
Гобелен — не переносит влагу. Убирать пятна с этого материала можно только с помощью сухого метода чистки.
Шенилл — наиболее износостойкий вариант обивки кровати. Для того чтобы убрать с него пятна, специалисты рекомендуют использовать сухую чистку.
Матрас двуспальной кровати также необходимо проверять на наличие пятен. Пыль убирать с него лучше при помощи пылесоса. Пятна хорошо уходят при использовании мыльной воды и губки.
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