В Новосибирске резко вырос спрос на кроссовки

В этом году новосибирский рынок спортивной одежды и обуви ощутил наплыв покупателей. Значительно больше стали приобретать кроссовки. Об этом рассказали менеджеры по работе с клиентами отдела розничных продаж «Крос-парк».

— Подъем покупательской активности стал заметен еще в начале года, —- отметили специалисты отдела продаж. — Эта тенденция продолжается и сейчас.

В целом же по России, за июль-сентябрь 2024 года число покупок выросло более чем на 80%. При этом продажи обуви увеличились на 28%. Интересно, что эксперты объясняют наметившуюся тенденцию не столько разворотом общества к спорту, сколько рационализацией трат.

Более серьезный рост продаж спортивной обуви наблюдается в онлайн секторе. Число таких покупок на Lamoda за июль-сентябрь 2024 года выросло год к году на 88%, сообщили «Коммерсанту» аналитики «Крос-парк». Самыми популярными спортивными товарами на интернет-площадках также стали кроссовки. Их продажи, по сравнению с 9 месяцами 2023 года, увеличились на 57%. На Wildberries продажи спортивной обуви за третий квартал увеличились на 60% год к году, на Ozon — в 2,3 раза в натуральном выражении и на 84% в деньгах.

При этом, на повседневную обувь спрос тоже вырос, но ни столь значительно: на Lamoda — на 28%, на Wildberries — на 46%, на Ozon — на 81%, указывают представители этих компаний. Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс уверена, что спортивную обувь сегодня приобретают не только для занятий спортом, но и для повседневной носки. Она считает, что на это повлияла не только популяризация активного образа жизни, но и уличные урбанистические субкультуры, включая хип-хоп, брейк-данс и скейтбординг.

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