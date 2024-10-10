В Новосибирске разработали парусный катамаран нового типа

Новосибирская компания RXSailing разработала катамаран нового типа, созданный из импортозамещающих комплектующих. Как пояснил корреспонденту Infopro54 один из разработчиков Евгений Хромов, катамаран ориентирован на освоение детьми парусного спорта, также его можно использовать для активного отдыха на воде.

— Внутренний туризм в нашей стране активно развивается, а значит этому рынку нужны новаторские идеи, — говорит Хромов. — Катамараны могут быть интересны на загородных базах отдыха, размещенных на берегу водоемов.

По его словам, парусный катамаран уже прошел первое испытание, которое оказалось успешным. Но запускать его на массовый рынок конструкторы планируют только весной.

— Когда сойдет лед мы раздадим пробную партию нашим покупателям. Если все пройдет успешно, то поставим модель на поток, — добавил Хромов.

Производить катамаран новосибирцы планируется в различных модификациях. Например, для туристического рынка модель укомплектуют креслом и электродвигателем. Объем производства собеседник Infopro54 не уточнил, отметив, что все будет зависеть от спроса.

Стоит отметить, что катамаран — второй проект компании RXSailing, разработанным при поддержке Федерации парусного спорта Новосибирской области. Ранее конструкторы разработали и начали производить детские яхты — швертбот RX1.

— Мы, как инжиниринговая компания, размещаем заказы на изготовление комплектующих на новосибирских предприятиях, а на своей площадке проводим финальную сборку, — рассказывал Евгений Хромов Infopro54.

В перспективе разработчики планируют ежегодно выпускать новую модель лодки.

В России довольно много производителей катамаранов. Один из самых известных, особенно в Новосибирске — путешественник, учредитель компании «Кулик» Анатолий Кулик в команду которого входит много сибиряков. Он разрабатывает и производит катамараны с 1990 года.

По данным Seldon.Basis, компания ООО «Рост Проект» — бренд RXSailing — создана в 2022 году. Директор — Денис Стасенко, учредитель —Лариса Чугайнова.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области построят два крупных санатория.