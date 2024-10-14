В России может возникнуть дефицит какао-продукции

С конца июля цены на какао-бобы начали постепенно снижаться после того, как достигли пиковых значений в мае 2024 года, об этом сообщил финансовый консультант новосибирской компании ООО «СЕЛЛ-Сервис» ООО «Юнисервис Капитал».

— Цена на какао-бобы на бирже наконец-то пошла вниз, сейчас она достигла уровня марта 2024 года, однако всё еще остается высокой. Сегодня снижение сопровождается небольшими скачками роста, поэтому сложно оценить, является ли тренд устойчивым. Мы предполагаем, что стоимость на какао-порошок в России в конце 2024 года и весь 2025 год будет находиться на уровне не ниже 9,5-10 долларов США с НДС за кг, — комментирует генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

По его словам, цены на какао-бобы были сильно завышенными, поэтому мировые производители либо пересмотрели рецептуры и ассортимент, либо снизили объемы производства продукции с какао. Это оказало влияние на биржевые цены. Эксперт не исключает, что цены на какао дополнительно раздували спекулянты.

— По нашим прогнозам, корреляция рыночных цен займет некоторое время, а свободных объемов продукции у переработчиков и поставщиков нет. В связи с этим в перспективе ближайших месяцев в России может случится дефицит какао-продукции, — прогнозирует Новак.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортёр пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока с 15-летним опытом работы, говорится на сайте компании. Собственник и директор — Петр Новак. По итогам работы за 6 месяцев 2024 года новосибирская компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» увеличила выручку на 69,8% до 1,8 млрд рублей, чистая прибыль компании выросла на 146,4% — до 161,7 млн руб. 59,3% выручки компании по итогам первого полугодия обеспечили партнеры из кондитерской промышленности. В планах компании на второе полугодие — активнее развивать продажи в странах Средней Азии.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские компании позвали на Белорусскую товарную биржу.