Комета Atlas промчится над Новосибирском вечером 13 октября

Жителям Новосибирска выпал уникальный шанс увидеть полет ярчайшей кометы XXI века.

Как сообщил руководитель кружка аэрокосмического моделирования «Ключ на старт» Иван Малюгин, сейчас комета Atlas удаляется от Солнца.

— Вчера блеск кометы упал уже до -1,0. А сегодня, 13 октября, прогнозируется блеск уже +1,0. Это есть как звезда, — пояснил VN.ru специалист.

Иван Малюгин рекомендует наблюдать за движением Atlas на открытой местности или с высоты.

— Примерно в 18:45 она будет чуть выше того места, куда село Солнце. Если вытянуть руку и поднести кулак к горизонту, то это будет 6-7°. Именно такая высота положения кометы на 18:45 13 октября, — объяснил он.

Если погода будет безоблачной, хвостатую звезду можно будет сфотографировать.

Стоит отметить, что видимые глазом кометы — явление редкое и впечатляющее. Такие космические объекты можно было увидеть только в 90-е годы прошлого столетия.

Ранее о приближающейся к Земле комете Atlas сообщили астрофизики НГУ. Они заявили, что «ледяную гостью» можно увидеть раз в 70 лет.